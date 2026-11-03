Zugfahrt von Wien nach Tirol kostet Mann Tausende Euro

Eine Zugreise quer durch Österreich endete für einen 53-jährigen Engländer mit einem bösen Erwachen.
Der Mann war am Montag mit einem Railjet von Wien nach Innsbruck unterwegs, als ein unbekannter Täter eine große Menge Bargeld aus seiner Tasche stahl.
Der Engländer hatte seine Umhängetasche auf der Gepäckablage direkt über seinem Sitz verstaut. Genau daraus ließ der Dieb das Geld mitgehen.
Die Tat ereignete sich zwischen 11.28 Uhr und 16.02 Uhr. In diesem Zeitraum gelang es dem Unbekannten, einen Bargeldbetrag im niedrigen fünfstelligen Eurobereich aus der Tasche zu entwenden.
Für den 53-Jährigen bedeutet das einen finanziellen Verlust von mehreren Tausend Euro. Wer hinter dem Diebstahl steckt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.