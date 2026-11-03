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Der Vorfall ereignete sich in einem Railjet von Wien nach Tirol.
Der Vorfall ereignete sich in einem Railjet von Wien nach Tirol.
ÖBB / Harald Eisenberger (Archiv, Symbolbild)
Diebstahl im Railjet

Zugfahrt von Wien nach Tirol kostet Mann Tausende Euro

Einem 53-jährigen Engländer wurde während einer Railjet-Fahrt von Wien nach Innsbruck Bargeld im fünfstelligen Eurobereich gestohlen.
Von André Wilding
03.11.2026, 08:20
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Eine Zugreise quer durch Österreich endete für einen 53-jährigen Engländer mit einem bösen Erwachen.

Der Mann war am Montag mit einem Railjet von Wien nach Innsbruck unterwegs, als ein unbekannter Täter eine große Menge Bargeld aus seiner Tasche stahl.

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Geld verschwindet aus Gepäckablage

Der Engländer hatte seine Umhängetasche auf der Gepäckablage direkt über seinem Sitz verstaut. Genau daraus ließ der Dieb das Geld mitgehen.

Die Tat ereignete sich zwischen 11.28 Uhr und 16.02 Uhr. In diesem Zeitraum gelang es dem Unbekannten, einen Bargeldbetrag im niedrigen fünfstelligen Eurobereich aus der Tasche zu entwenden.

Für den 53-Jährigen bedeutet das einen finanziellen Verlust von mehreren Tausend Euro. Wer hinter dem Diebstahl steckt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

wil, 03.11.2026, 08:20
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