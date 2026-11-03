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Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
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Gefährliche Drohung

Messer, Schlagstock, Waffe! Polizei stoppt Mann (32)

Aufregung am Innsbrucker Bergisel: Ein 32-Jähriger soll einen jungen Mann mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei stellte mehrere Waffen sicher.
Von André Wilding
03.11.2026, 07:11
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Ein Radfahrer machte am Montagabend in Innsbruck eine verdächtige Beobachtung. Auf dem Hohlweg im Bereich des Bergisels fiel ihm ein Mann auf, der einen Schlagstock bei sich hatte. Um 18.11 Uhr verständigte er daraufhin die Polizei.

Nur kurze Zeit später ging bereits der nächste Notruf ein. Ein 20-jähriger Österreicher meldete, dass er von einem Mann mit einem Messer bedroht worden sei. Im Verdacht steht ein 32-jähriger Österreicher.

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Polizei entdeckt mehrere Waffen

Die alarmierten Polizisten machten sich auf die Suche nach dem Verdächtigen. In der Nähe eines Abbruchhauses konnten sie den 32-Jährigen schließlich aufgreifen.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten gleich mehrere Gegenstände sicher: Neben einem Messer und einem Schlagstock hatte der Mann auch eine Airsoft-Waffe bei sich. Zudem fanden die Polizisten eine geringe Menge Suchtmittel.

Frau bei Flucht offenbar verletzt

Auch eine Begleiterin des 20-Jährigen dürfte von dem Vorfall betroffen gewesen sein. Die Frau verletzte sich vermutlich auf der Flucht und begab sich anschließend ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol.

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Wie schwer ihre Verletzungen sind, steht derzeit noch nicht fest. Auch warum der 32-Jährige den jungen Mann mit einem Messer bedroht haben soll, ist noch unklar.

Gegen den Verdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Außerdem wird er bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter.

wil, 03.11.2026, 07:11
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