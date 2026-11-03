i Die Rettungskräfte eilten dem verletzten Mann zu Hilfe. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Ried im Oberinntal Holzspalter trennt Hausmeister (51) Finger ab Schrecklicher Arbeitsunfall in Tirol: Ein 51-jähriger Hausmeister geriet mit der Hand in einen Holzspalter. Dabei wurde ihm ein Finger abgetrennt. Von André Wilding 03.11.2026, 07:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein folgenschwerer Handgriff endete für einen Hausmeister in Tirol mit schweren Verletzungen. Der 51-jährige Ungar war am Montagnachmittag bei einem Beherbergungsbetrieb in Ried im Oberinntal mit dem Spalten von Brennholz beschäftigt, als es zu dem Unglück kam.

Hand gerät in Holzspalter

Gegen 16.10 Uhr arbeitete der Mann mit einem Kurzholzspalter, der über ein Fußpedal bedient wird. Dabei geriet er mit seiner linken Hand zwischen den Spaltkeil und ein Holzstück.

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Die Folgen waren dramatisch: Der linke Zeigefinger des 51-Jährigen wurde bei dem Unfall vollständig abgetrennt.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Nach dem schweren Arbeitsunfall rückten der Rettungsdienst und die Besatzung des Notarzthubschraubers "C5" aus. Die Einsatzkräfte versorgten den verletzten Hausmeister zunächst vor Ort.

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Anschließend wurde der 51-Jährige mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen, wo er weiter medizinisch behandelt wurde.