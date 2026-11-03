Startseite Österreich Tirol
Die Rettungskräfte eilten dem verletzten Mann zu Hilfe.
Die Rettungskräfte eilten dem verletzten Mann zu Hilfe.
Getty Images (Symbolbild)
Unfall in Ried im Oberinntal

Holzspalter trennt Hausmeister (51) Finger ab

Schrecklicher Arbeitsunfall in Tirol: Ein 51-jähriger Hausmeister geriet mit der Hand in einen Holzspalter. Dabei wurde ihm ein Finger abgetrennt.
Von André Wilding
03.11.2026, 07:10
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein folgenschwerer Handgriff endete für einen Hausmeister in Tirol mit schweren Verletzungen. Der 51-jährige Ungar war am Montagnachmittag bei einem Beherbergungsbetrieb in Ried im Oberinntal mit dem Spalten von Brennholz beschäftigt, als es zu dem Unglück kam.

Hand gerät in Holzspalter

Gegen 16.10 Uhr arbeitete der Mann mit einem Kurzholzspalter, der über ein Fußpedal bedient wird. Dabei geriet er mit seiner linken Hand zwischen den Spaltkeil und ein Holzstück.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die Folgen waren dramatisch: Der linke Zeigefinger des 51-Jährigen wurde bei dem Unfall vollständig abgetrennt.

Auch interessant

Mann (36) steigt bei Reinigung in heißes Frittieröl
Österreicher (29) kommt nicht nach Hause – tot
Arbeiter (48) stürzt während der Fahrt von Lkw

Notarzthubschrauber im Einsatz

Nach dem schweren Arbeitsunfall rückten der Rettungsdienst und die Besatzung des Notarzthubschraubers "C5" aus. Die Einsatzkräfte versorgten den verletzten Hausmeister zunächst vor Ort.

Anschließend wurde der 51-Jährige mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen, wo er weiter medizinisch behandelt wurde.

wil, 03.11.2026, 07:10
Mehr zum Thema
Arbeitsunfall Unfall Notarzt Rettung

Weiterlesen

Weitere Storys
Ried im Oberinntal LPD Tirol Tirol Polizei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote