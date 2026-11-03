Holzspalter trennt Hausmeister (51) Finger ab

Ein folgenschwerer Handgriff endete für einen Hausmeister in Tirol mit schweren Verletzungen. Der 51-jährige Ungar war am Montagnachmittag bei einem Beherbergungsbetrieb in Ried im Oberinntal mit dem Spalten von Brennholz beschäftigt, als es zu dem Unglück kam.
Gegen 16.10 Uhr arbeitete der Mann mit einem Kurzholzspalter, der über ein Fußpedal bedient wird. Dabei geriet er mit seiner linken Hand zwischen den Spaltkeil und ein Holzstück.
Die Folgen waren dramatisch: Der linke Zeigefinger des 51-Jährigen wurde bei dem Unfall vollständig abgetrennt.
Nach dem schweren Arbeitsunfall rückten der Rettungsdienst und die Besatzung des Notarzthubschraubers "C5" aus. Die Einsatzkräfte versorgten den verletzten Hausmeister zunächst vor Ort.
Anschließend wurde der 51-Jährige mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen, wo er weiter medizinisch behandelt wurde.