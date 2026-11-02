i Rund dreistündiger Einsatz für die Feuerwehr iStock Flammen-Inferno in Tirol Feuer auf Bauernhof – Besitzerin muss ins Spital Großeinsatz für die Feuerwehr in Jochberg (Tirol): Im Nebengebäude eines Bauernhofs brach ein Feuer aus. Die Flammen breiteten sich bis zum Dach aus. Von Österreich Heute 02.11.2026, 13:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Feueralarm am Montag gegen 9 Uhr in Jochberg im Bezirk Kitzbühel! In einem Nebengebäude eines Bauernhofs war ein Brand ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Jochberg rückte sofort zum Einsatz aus.

Zunächst war von einem Dachstuhlbrand auf dem Bauernhof die Rede. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass ein Gebäude vor dem Hof betroffen war. Das Feuer brach im zweiten Obergeschoß des Nebengebäudes aus, wie Feuerwehrkommandant Florian Stanger gegenüber der "Krone" erklärte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Flammen greifen auf Dach über

Die Flammen fraßen sich durch das Gebäude und erreichten schließlich auch das Dach. Die Feuerwehr kämpfte gegen den Brand an – nach gut einer Stunde konnte schließlich "Brand aus" gemeldet werden.

Doch damit war der Einsatz noch nicht vorbei: Die Feuerwehrleute mussten das Dach abdecken und das Gebäude sichern. Insgesamt dauerte der Einsatz rund drei Stunden.

Die Bilder des Tages i ?

Besitzerin ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Brand wurde die Wohnungsbesitzerin verletzt. Die Rettung brachte sie ins Bezirkskrankenhaus St. Johann. Wie schwer ihre Verletzungen sind, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.