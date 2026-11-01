i Die Feuerwehr war rasch zur Stelle. Getty Images (Symbolbild) Brand in Schönwies Hausfassade brennt – Nachbarn verhindern Schlimmeres Feueralarm mitten in der Nacht in Schönwies! Nachbarn bemerkten einen Brand an einem Einfamilienhaus und griffen sofort zu Feuerlöschern. Von André Wilding 01.11.2026, 08:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass sich ein nächtlicher Brand in Schönwies (Tirol) nicht weiter ausbreitete. Als sie in der Nacht auf Sonntag Flammen an einem Einfamilienhaus bemerkten, zögerten sie keine Sekunde und versuchten, das Feuer mit Feuerlöschern einzudämmen.

Der Brand war am 1. November gegen 1.26 Uhr an der Nordseite des Hauses ausgebrochen. Noch bevor die alarmierten Feuerwehren eintrafen, gelang es den Nachbarn, die Flammen so weit unter Kontrolle zu bringen, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte.

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Feuerwehr muss Hausfassade öffnen

Für die Einsatzkräfte war die Arbeit damit allerdings noch nicht erledigt. Um verbliebene Brandherde erreichen und vollständig ablöschen zu können, mussten die Feuerwehrleute Teile der nördlichen Hausfassade öffnen.

Insgesamt rückten zwei Feuerwehren mit sechs Fahrzeugen und 59 Einsatzkräften an. Die Feuerwehr Schönwies stand mit 35 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz, die Feuerwehr Landeck unterstützte mit weiteren 24 Kräften und ebenfalls drei Fahrzeugen.

Auch der Rettungsdienst und eine Polizeistreife waren vor Ort. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Flämmarbeiten als mögliche Ursache

Wie das Feuer entstanden ist, dürfte mit Arbeiten am Gebäude zusammenhängen. Nach Angaben der Hausbesitzer waren am selben Tag Flämmarbeiten auf dem Garagendach unterhalb der betroffenen Fassade durchgeführt worden.

Diese Arbeiten könnten den Brand ausgelöst haben. Eine gesicherte Brandursache geht aus den bisherigen Informationen allerdings nicht hervor.

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Dank des raschen Eingreifens der Nachbarn konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindert werden.