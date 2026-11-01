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Die Polizei rückte aus und schlichtete den Streit.
Die Polizei rückte aus und schlichtete den Streit.
Getty Images (Symbolbild)
Streit eskalierte völlig

Österreicher prügeln sich zu Halloween krankenhausreif

In Reutte eskalierte am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Männern. Beide wurden bei der Schlägerei verletzt und mussten ins Spital.
Von André Wilding
01.11.2026, 08:20
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Ein Streit, der offenbar schon länger schwelte, ist am Samstagabend in Reutte (Tirol) völlig aus dem Ruder gelaufen. Zwei Österreicher im Alter von 35 und 31 Jahren gerieten aneinander. Am Ende mussten beide Männer ins Krankenhaus gebracht werden.

Streit endet mit Verletzten

Gegen 21 Uhr kam es am 31. Oktober zwischen den beiden Männern zu einer handfesten Auseinandersetzung. Auslöser dürfte ein Konflikt gewesen sein, der bereits seit längerer Zeit zwischen den Beteiligten bestand.

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Im Verlauf des Streits gingen die beiden Kontrahenten körperlich aufeinander los. Sowohl der 35-Jährige als auch sein 31-jähriger Widersacher erlitten dabei Verletzungen. Wie schwer diese ausfielen, war zunächst nicht bekannt.

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Polizei begleitet Männer ins Spital

Nach der Auseinandersetzung mussten beide Verletzten zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht werden.

Der Transport erfolgte unter Begleitung mehrerer Polizeistreifen. Damit endete der Streit für beide Männer vorerst im Spital.

wil, 01.11.2026, 08:20
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