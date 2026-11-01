i Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Getty Images (Symbolbild) Brand in Völs Großeinsatz in der Nacht! Holzhütte geht in Flammen auf Feueralarm am Samstagabend in Völs! Eine Holzhütte auf einem Feld geriet in Brand. Die Feuerwehr rückte mit 24 Mann an, verletzt wurde niemand. Von André Wilding 01.11.2026, 08:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Flammen auf einer Feldfläche in Völs! Am Samstagabend musste die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz ausrücken. Eine Holzhütte war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Insgesamt 24 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Gegen 21.03 Uhr wurde am 31. Oktober Alarm geschlagen. Als Brandobjekt stellte sich eine Holzhütte heraus, die sich auf einer Feldfläche befand.

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Feuerwehr kann Flammen rasch löschen

Die alarmierte Feuerwehr Völs rückte mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften an. Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen und schließlich vollständig zu löschen.

Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Brandermittler untersucht Ursache

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Ein Brandermittler wurde hinzugezogen und nahm direkt am Einsatzort die notwendigen Untersuchungen vor.

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Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.