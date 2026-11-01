Großeinsatz in der Nacht! Holzhütte geht in Flammen auf

Flammen auf einer Feldfläche in Völs! Am Samstagabend musste die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz ausrücken. Eine Holzhütte war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Insgesamt 24 Feuerwehrleute standen im Einsatz.
Gegen 21.03 Uhr wurde am 31. Oktober Alarm geschlagen. Als Brandobjekt stellte sich eine Holzhütte heraus, die sich auf einer Feldfläche befand.
Die alarmierte Feuerwehr Völs rückte mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften an. Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen und schließlich vollständig zu löschen.
Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.
Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Ein Brandermittler wurde hinzugezogen und nahm direkt am Einsatzort die notwendigen Untersuchungen vor.
Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.