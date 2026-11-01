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Denise Auer
Opfer von Online-Betrug

Falscher Hollywood-Star nimmt Tirolerin Vermögen ab

Zwei Tirolerinnen (58, 61) wurden Opfer dreister Internetbetrüger. Beide verloren fünfstellige Euro-Beträge.
Von Christian Tomsits
01.11.2026, 22:17
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Gleich zwei Frauen aus Tirol sind auf perfide Betrugsmaschen im Internet hereingefallen. Eine 61-Jährige aus Pflach (Bezirk Reutte) glaubte, mit einem bekannten Schauspieler in Kontakt zu stehen. Eine 58-Jährige aus Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) wollte hingegen nur Kleidung im Internet verkaufen. Für beide endete die Sache mit einem finanziellen Desaster.

Falscher Hollywood-Star kassierte kräftig ab

Die 61-Jährige stand bereits seit Ende Jänner mit einem Mann in Kontakt, der sich als Schauspieler ausgab. Über mehrere Monate tauschten die beiden Nachrichten aus. Doch der vermeintliche Promi hatte es offenbar nur auf das Geld der gutgläubigen Tirolerin abgesehen.

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Immer wieder forderte der Betrüger Geld, damit der Kontakt zwischen den beiden aufrechterhalten werden könne. Die Frau kam den Forderungen nach und überwies in mehreren Tranchen Geld. Insgesamt verlor sie eine höhere fünfstellige Euro-Summe.

Kleiderverkauf endet mit finanziellem Kahlschlag

Auch eine 58-Jährige aus Zirl wurde Opfer von Internetbetrügern. Die Frau wollte am Samstag Bekleidung über eine Onlineplattform verkaufen, als sie von unbekannten Tätern kontaktiert wurde. Nach einem Verkaufsgespräch über einen Messengerdienst schickten ihr die Betrüger einen Link. Darüber sollte die Tirolerin ein Video der angebotenen Kleidung hochladen. Was sie nicht wusste: Über den Link wurden laut Polizei persönliche Daten ausgespäht.

Frau bestätigte Überweisungen selbst

Besonders bitter: Kurz darauf erhielt die 58-Jährige mehrere Anfragen ihrer Bank, um Überweisungen zu bestätigen. Weil sie von einem technischen Fehler ihres Geldinstituts ausging, gab sie die Zahlungen frei. Ein folgenschwerer Irrtum! Die Betrüger erbeuteten auf diese Weise einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag.

ct, 01.11.2026, 22:17
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