i Der Syrer entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallsort und konnte wenig später an seiner Arbeitsadresse ausgeforscht werden. Zoom.Tirol Fahrerflucht in Itter Alko-Lenker (41) nach Unfall am Arbeitsplatz erwischt Zwei Verletzte bei einem Unfall auf der B178 in Tirol! Einer der Lenker flüchtete, die Polizei spürte ihn wenig später bei der Arbeit auf. Von André Wilding 02.11.2026, 07:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntagabend kam es auf der Loferer Straße (B178) zu einem heftigen Verkehrsunfall. Zwei Autos krachten gegen 18.30 Uhr zusammen, beide Lenker wurden verletzt. Einer der Beteiligten machte sich nach dem Zusammenstoß aus dem Staub.

Polizei spürt Lenker am Arbeitsplatz auf

Ein 41-jähriger Syrer war mit seinem Wagen in Richtung Söll unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein 44-jähriger Kroate von einer Tankstelle nach links auf die B178 in Richtung Wörgl abbiegen. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge.

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Beide Männer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der 41-Jährige blieb allerdings nicht an der Unfallstelle, sondern fuhr davon. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später an seiner Arbeitsadresse ausforschen.

Alkotest positiv

Bei der anschließenden Alkoholkontrolle stellte sich heraus, dass der Syrer leicht alkoholisiert war. Die beiden Unfallautos wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

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Während die Polizei den Unfall aufnahm, konnte der Verkehr auf der B178 im Bereich der Unfallstelle nur abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.