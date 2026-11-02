i Im Brenner Basistunnel wurde ein Arbeiter schwer verletzt. (Symbolbild) ÖBB/Robert Deopito Unter Betonteilen eingeklemmt Arbeiter in Lebensgefahr – Unfall auf BBT-Baustelle Dramatischer Unfall auf der Brenner-Basistunnel-Baustelle in Tirol: Ein Arbeiter wurde von Betonteilen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Von Newsdesk Heute 02.11.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Arbeitsunfall am Montagvormittag in Steinach am Brenner (Tirol)! Gegen 10.20 Uhr stürzte auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels (BBT) aus bisher unbekannter Ursache ein Stapel mit Betonelementen um. Ein 48-jähriger Arbeiter wurde von den schweren Teilen erfasst und darunter eingeklemmt.

Kollegen befreien Schwerverletzten mit Stapler

Arbeitskollegen reagierten sofort und eilten dem Mann zu Hilfe. Mit einem Stapler hoben sie die Betonteile an und konnten den 48-Jährigen schließlich befreien.

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Der Arbeiter erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Fest steht: Das Unglück ereignete sich außerhalb des Tunnels auf dem Baustellengelände.