Startseite Österreich Tirol
Im Brenner Basistunnel wurde ein Arbeiter schwer verletzt. (Symbolbild)
Im Brenner Basistunnel wurde ein Arbeiter schwer verletzt. (Symbolbild)
ÖBB/Robert Deopito
Unter Betonteilen eingeklemmt

Arbeiter in Lebensgefahr – Unfall auf BBT-Baustelle

Dramatischer Unfall auf der Brenner-Basistunnel-Baustelle in Tirol: Ein Arbeiter wurde von Betonteilen erfasst und lebensgefährlich verletzt.
Von Newsdesk Heute
02.11.2026, 17:43
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Schwerer Arbeitsunfall am Montagvormittag in Steinach am Brenner (Tirol)! Gegen 10.20 Uhr stürzte auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels (BBT) aus bisher unbekannter Ursache ein Stapel mit Betonelementen um. Ein 48-jähriger Arbeiter wurde von den schweren Teilen erfasst und darunter eingeklemmt.

Kollegen befreien Schwerverletzten mit Stapler

Arbeitskollegen reagierten sofort und eilten dem Mann zu Hilfe. Mit einem Stapler hoben sie die Betonteile an und konnten den 48-Jährigen schließlich befreien.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Der Arbeiter erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Fest steht: Das Unglück ereignete sich außerhalb des Tunnels auf dem Baustellengelände.

red, 02.11.2026, 17:43
Mehr zum Thema
Arbeitsunfall Steinach am Brenner Unfall Unglück

Weiterlesen

Weitere Storys
Lebensgefahr Rettung Rettungseinsatz
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote