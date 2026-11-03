i Die Feuerwehr war rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Hart im Zillertal Feuer-Alarm! Zehn Jugendliche alleine in Ferienhaus In einer Ferienunterkunft im Zillertal brach am Montagabend ein Feuer aus. Zehn Jugendliche aus München waren im Haus, ein Mädchen kam ins Spital. Von André Wilding 03.11.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollten zehn Jugendliche aus München am Montagabend (2. November) gemeinsam zu Abend essen. Doch plötzlich breitete sich in ihrer Ferienunterkunft in Hart im Zillertal (Tirol) dichter Rauch aus. In der Küche war ein Feuer ausgebrochen.

Die 14- bis 16-Jährigen hielten sich zu diesem Zeitpunkt ohne ihre Eltern oder andere Erziehungsberechtigte in dem Gebäude auf. Gegen 21.10 Uhr bemerkten sie die starke Rauchentwicklung und reagierten daraufhin selbst.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Jugendliche versuchen Feuer zu löschen

Die Jugendlichen verständigten die Einsatzkräfte und versuchten zunächst, die Flammen eigenständig zu bekämpfen. Anschließend brachten sie sich in Sicherheit und verließen das Haus.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Hart im Zillertal rückte an und konnte den Küchenbrand vollständig löschen.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte das Feuer durch Papier- und Kartonreste entstanden sein, die auf einem beheizten Beistellherd abgelegt waren und sich entzündeten.

Mädchen (14) muss ins Spital

Für eine 14-Jährige hatte der Vorfall einen Spitalsbesuch zur Folge. Das Mädchen leidet an einer Lungenentzündung sowie an chronischem Asthma und wurde deshalb vorsorglich vom Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Die Bilder des Tages i ?

Die neun anderen Jugendlichen kamen ohne Verletzungen davon. Noch am selben Abend wurden sie von ihren Eltern abgeholt. Wie groß der Schaden durch das Feuer in der Ferienunterkunft ist, steht derzeit noch nicht fest.