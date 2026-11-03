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Die Täterschaft entwendete rund 500 Kilogramm gelagertes Elektrokabel.
Die Täterschaft entwendete rund 500 Kilogramm gelagertes Elektrokabel.
Polizei (Archiv, Symbolbild)
Kematen in Tirol

Kriminelle stehlen 500 Kilo Kabel aus Firmengebäude

Unbekannte brachen in ein Firmengebäude in Kematen in Tirol ein und ließen 500 Kilo Elektrokabel mitgehen. Am Tatort machten sie sich viel Arbeit.
Von André Wilding
03.11.2026, 07:33
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Bei einem Einbruch in Kematen in Tirol hatten es unbekannte Täter auf eine ungewöhnlich große Menge Elektrokabel abgesehen. Aus einem ehemaligen Firmengebäude in der Industriezone verschwanden rund 500 Kilogramm davon.

Besonders auffällig: Die Einbrecher machten sich noch vor Ort daran, die Kabel von ihrer Kunststoffisolierung zu befreien.

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Täter nehmen sich viel Zeit

Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag (30. Oktober), 17 Uhr, und Montag (2. November), 8 Uhr. Das betroffene Gebäude wird derzeit umgebaut und entkernt.

Dort waren die Elektrokabel gelagert, auf die es die Unbekannten abgesehen hatten. Doch die Täter ließen die Kabel nicht einfach im ursprünglichen Zustand mitgehen.

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Stattdessen entfernten sie noch im Gebäude die Kunststoffummantelungen und ließen diese zurück.

Das dürfte einiges an Zeit gekostet haben. Wie lange sich die Einbrecher tatsächlich im Gebäude aufhielten, ist allerdings nicht bekannt.

Wie hoch der finanzielle Schaden durch den Diebstahl ausfällt, steht derzeit noch nicht fest.

wil, 03.11.2026, 07:33
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