Geriet mit Hand in Holzspalter: Mann (51) verlor Finger

Schrecklicher Arbeitsunfall in Ried im Oberinntal (Tirol): Ein 51-jähriger Hausmeister aus Ungarn war am Montagnachmittag bei einem Beherbergungsbetrieb mit dem Spalten von Brennholz beschäftigt. Dabei geriet seine linke Hand in einen Holzspalter – mit schweren Folgen.
Der Mann arbeitete gegen 16.10 Uhr mit einem Kurzholzspalter, der über ein Pedal gesteuert wird. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet seine linke Hand zwischen den Spaltkeil und das Holzstück. "Der linke Zeigefinger des Mannes wurde dabei vollständig abgetrennt", teilte die Polizei mit.
Nach dem Unfall wurde der 51-Jährige zunächst vom Rettungsdienst und der Besatzung des Notarzthubschraubers "C5" erstversorgt.
Anschließend wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde.