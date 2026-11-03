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Der Hausmeister hat einen Finger verloren (Symbolbild).
Der Hausmeister hat einen Finger verloren (Symbolbild).
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Arbeitsunfall in Tirol

Geriet mit Hand in Holzspalter: Mann (51) verlor Finger

Ein 51-jähriger Hausmeister war in Tirol mit dem Spalten von Brennholz beschäftigt, als es zu einem schweren Unfall kam. Er wurde ins Spital geflogen.
Von Österreich Heute
03.11.2026, 12:27
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Schrecklicher Arbeitsunfall in Ried im Oberinntal (Tirol): Ein 51-jähriger Hausmeister aus Ungarn war am Montagnachmittag bei einem Beherbergungsbetrieb mit dem Spalten von Brennholz beschäftigt. Dabei geriet seine linke Hand in einen Holzspalter – mit schweren Folgen.

Zeigefinger vollständig abgetrennt

Der Mann arbeitete gegen 16.10 Uhr mit einem Kurzholzspalter, der über ein Pedal gesteuert wird. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet seine linke Hand zwischen den Spaltkeil und das Holzstück. "Der linke Zeigefinger des Mannes wurde dabei vollständig abgetrennt", teilte die Polizei mit.

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Notarzthubschrauber im Einsatz

Nach dem Unfall wurde der 51-Jährige zunächst vom Rettungsdienst und der Besatzung des Notarzthubschraubers "C5" erstversorgt.

Anschließend wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde.

red, 03.11.2026, 12:27
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