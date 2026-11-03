Mann reinigt Waffe, dann löst sich Schuss

Die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol informiert am Dienstag über einen gefährlichen Vorfall im Bezirk Kufstein, der sich bereits am vergangenen Samstag (31. Oktober) zugetragen hat.
Gegen 13:30 Uhr reinigte ein 45-jähriger Österreicher in einem Gartenhaus eine Faustfeuerwaffe. Dabei löste sich unbeabsichtigt ein Schuss. Das Projektil durchschlug die Holzwand des Gartenhauses sowie das Fenster eines Nachbarhauses und blieb in einer Zimmertüre des Nachbarhauses stecken.
Laut Polizeiangaben wurden durch den Vorfall glücklicherweise keine Personen verletzt.
Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Die Waffe, welche der Mann nicht legal besessen hatte, wurde sichergestellt. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck, bzw. die BH Kufstein folgt.