i Der Vorfall ereignete sich, als ein Mann seine nicht legal besessene Waffe reinigte. Symbolbild. iStock/ Yuri_Arcurs Patrone schlug bei Nachbar ein Mann reinigt Waffe, dann löst sich Schuss Als ein 45-jähriger Tiroler am Samstag seine Waffe reinigte, löste sich plötzlich ein Schuss. Das Projektil durchschlug das Fenster des Nachbarn. Von Michael Rauhofer-Redl 03.11.2026, 10:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol informiert am Dienstag über einen gefährlichen Vorfall im Bezirk Kufstein, der sich bereits am vergangenen Samstag (31. Oktober) zugetragen hat.

Gegen 13:30 Uhr reinigte ein 45-jähriger Österreicher in einem Gartenhaus eine Faustfeuerwaffe. Dabei löste sich unbeabsichtigt ein Schuss. Das Projektil durchschlug die Holzwand des Gartenhauses sowie das Fenster eines Nachbarhauses und blieb in einer Zimmertüre des Nachbarhauses stecken.

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Keine Personen verletzt

Laut Polizeiangaben wurden durch den Vorfall glücklicherweise keine Personen verletzt.

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Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Die Waffe, welche der Mann nicht legal besessen hatte, wurde sichergestellt. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck, bzw. die BH Kufstein folgt.