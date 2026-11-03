Große Gewinne versprochen! Frau (29) verliert Vermögen

Die Aussicht auf hohe Gewinne wurde einer 29-jährigen Österreicherin zum Verhängnis. Zwischen dem 10. und 12. Oktober geriet die Frau ins Visier unbekannter Internetbetrüger, die sie über soziale Netzwerke mit vermeintlich lukrativen Gewinnmöglichkeiten köderten.
Die Täter brachten die 29-Jährige zunächst dazu, kleinere Geldsummen auf unterschiedliche fremde Bankkonten und Krypto-Konten zu überweisen.
In der Hoffnung auf noch höhere Gewinne tätigte die Frau anschließend zwei weitere Überweisungen mit deutlich größeren Beträgen auf sogenannte Krypto-Wallets.
Doch statt des erhofften Geldsegens blieb der Österreicherin ein finanzieller Schaden. Insgesamt verlor sie durch die Betrugsmasche einen Betrag im niedrigen vierstelligen Eurobereich.
Wer hinter den falschen Gewinnversprechen steckt, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.