i Insgesamt entstand der Frau ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. iStock (Symbolbild) In nur zwei Tagen Große Gewinne versprochen! Frau (29) verliert Vermögen Eine 29-jährige Österreicherin fiel auf Betrüger im Internet herein. Statt der versprochenen Gewinne verlor sie mehrere Tausend Euro. Von André Wilding 03.11.2026, 09:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Aussicht auf hohe Gewinne wurde einer 29-jährigen Österreicherin zum Verhängnis. Zwischen dem 10. und 12. Oktober geriet die Frau ins Visier unbekannter Internetbetrüger, die sie über soziale Netzwerke mit vermeintlich lukrativen Gewinnmöglichkeiten köderten.

Erst kleine Beträge, dann größere Summen

Die Täter brachten die 29-Jährige zunächst dazu, kleinere Geldsummen auf unterschiedliche fremde Bankkonten und Krypto-Konten zu überweisen.

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In der Hoffnung auf noch höhere Gewinne tätigte die Frau anschließend zwei weitere Überweisungen mit deutlich größeren Beträgen auf sogenannte Krypto-Wallets.

Polizei ermittelt

Doch statt des erhofften Geldsegens blieb der Österreicherin ein finanzieller Schaden. Insgesamt verlor sie durch die Betrugsmasche einen Betrag im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

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Wer hinter den falschen Gewinnversprechen steckt, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.