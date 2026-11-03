Riesenschlangen in Tasche entdeckt: Jetzt droht Anzeige

Ungewöhnlicher Fund in einem Zoofachgeschäft in Tirol! Am Dienstag wurden dort zwei Riesenschlangen entdeckt, die jemand offenbar einfach zurückgelassen hatte. Die beiden Boas steckten in einer Tasche, die unter einem Vogelkäfig abgestellt worden war.
Die Tiere befanden sich in einer Styroporbox, die mit einem Sack Stroh abgedeckt war. Sogar der Deckel war vom unbekannten Abgeber offenbar beschriftet worden.
Nachdem das Geschäft den Tierschutzverein für Tirol verständigt hatte, wurden die Schlangen zunächst vorsorglich mit Wärmeflaschen versorgt und anschließend ins Tierheim gebracht. "Ersten Einschätzungen zufolge geht es den beiden Boas den Umständen entsprechend gut", teilte der Tierschutzverein laut der "Kronen Zeitung" mit. Eine genauere Untersuchung ihres Gesundheitszustands steht allerdings noch aus.
Die Unterbringung der beiden Riesenschlangen stellt das Tierheim vor Probleme. Derzeit sind keine freien Terrarienplätze vorhanden. Deshalb müssen kurzfristig geeignete Unterkünfte geschaffen und entsprechend ausgestattet werden, damit die Tiere versorgt werden können.
Wie lange die beiden Boas bereits in der Tasche ausharren mussten, ist nicht bekannt. Auch von der Person, die sie zurückgelassen hat, fehlt bislang jede Spur.
Es ist nicht der erste derartige Vorfall in Tirol. Bereits im Winter 2025 hatte der Tierschutzverein zwei ausgesetzte Riesenschlangen aufgenommen. Nun will der Verein Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Tierquälerei erstatten.