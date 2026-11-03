Betonteile stürzen um – Arbeiter (48) tödlich verletzt

Am Montagvormittag ereignete sich in Steinach am Brenner (Tirol) ein schwerer Arbeitsunfall. Auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels (BBT) stürzte gegen 10.20 Uhr ein Stapel mit Betonelementen um und erfasste einen 48-jährigen Arbeiter.
Der Mann wurde in weiterer Folge unter den Betonteilen eingeklemmt. Arbeitskollegen reagierten sofort und eilten dem Mann zu Hilfe. Sie hoben die Betonelemente mit einem Stapler an und konnten ihren Kollegen befreien.
Dennoch erlitt der 48-Jährige bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Dort versuchten die Ärzte noch alles, um den Polen zu retten.
Schlussendlich konnten sie für den Arbeiter allerdings nichts tun, berichtet die "Krone". Es ist nicht der erste tödliche Unfall auf dieser Baustelle. Seit Beginn der Arbeiten im Jahr 2007 sind bereits sechs Arbeiter ums Leben gekommen.