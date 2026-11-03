i Im Brenner Basistunnel wurde ein Arbeiter tödlich verletzt. APA-Images / APA / BARBARA GINDL Tragödie auf BBT-Baustelle Betonteile stürzen um – Arbeiter (48) tödlich verletzt Ein Stapel mit Betonteilen stürzte auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels um und begrub einen Arbeiter (48). Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montagvormittag ereignete sich in Steinach am Brenner (Tirol) ein schwerer Arbeitsunfall. Auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels (BBT) stürzte gegen 10.20 Uhr ein Stapel mit Betonelementen um und erfasste einen 48-jährigen Arbeiter.

Der Mann wurde in weiterer Folge unter den Betonteilen eingeklemmt. Arbeitskollegen reagierten sofort und eilten dem Mann zu Hilfe. Sie hoben die Betonelemente mit einem Stapler an und konnten ihren Kollegen befreien.

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Zu schwer verletzt

Dennoch erlitt der 48-Jährige bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Dort versuchten die Ärzte noch alles, um den Polen zu retten.

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Schlussendlich konnten sie für den Arbeiter allerdings nichts tun, berichtet die "Krone". Es ist nicht der erste tödliche Unfall auf dieser Baustelle. Seit Beginn der Arbeiten im Jahr 2007 sind bereits sechs Arbeiter ums Leben gekommen.