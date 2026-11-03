starb im Spital – Betonteile stürzen auf Arbeiter (48)

Tragischer Arbeitsunfall in Steinach am Brenner (Tirol): Ein 48-jähriger Arbeiter aus Polen wurde am Montagvormittag auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels von schweren Betonelementen getroffen. Trotz rascher Hilfe kam für den Mann jede Rettung zu spät.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 10.30 Uhr im Bereich der Baustelle außerhalb des Tunnels. "Aus noch unbekannter Ursache fiel ein Stapel mit Betonelementen um und traf den Mann", teilte die Polizei der "Kronen Zeitung" mit.
Der 48-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Seine Arbeitskollegen reagierten sofort und versuchten, den Schwerverletzten zu befreien.
Mit einem Stapler entfernten die Männer die Betonteile und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 48-Jährige in die Innsbrucker Klinik gebracht. Doch die Verletzungen waren zu schwer. Der Arbeiter verstarb im Krankenhaus.