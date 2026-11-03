i Auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels in Steinach am Brenner kam ein 48-jähriger Arbeiter bei einem schweren Unfall ums Leben (Symbolbild). REUTERS/Leonhard Foeger Tragödie in Tirol starb im Spital – Betonteile stürzen auf Arbeiter (48) Auf der Baustelle des Brenner Basistunnels kam es zu einem tödlichen Unfall. Kollegen versuchten noch, einen 48-jährigen Arbeiter zu retten. Von Österreich Heute 03.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tragischer Arbeitsunfall in Steinach am Brenner (Tirol): Ein 48-jähriger Arbeiter aus Polen wurde am Montagvormittag auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels von schweren Betonelementen getroffen. Trotz rascher Hilfe kam für den Mann jede Rettung zu spät.

Betonteile stürzten plötzlich um

Der Unfall ereignete sich kurz vor 10.30 Uhr im Bereich der Baustelle außerhalb des Tunnels. "Aus noch unbekannter Ursache fiel ein Stapel mit Betonelementen um und traf den Mann", teilte die Polizei der "Kronen Zeitung" mit.

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Der 48-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Seine Arbeitskollegen reagierten sofort und versuchten, den Schwerverletzten zu befreien.

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Kollegen eilten zu Hilfe

Mit einem Stapler entfernten die Männer die Betonteile und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 48-Jährige in die Innsbrucker Klinik gebracht. Doch die Verletzungen waren zu schwer. Der Arbeiter verstarb im Krankenhaus.