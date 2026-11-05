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Mehrere Artikel sind vom Rückruf betroffen
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iStock / Alnatura Produktions- und Handels GmbH / dm / dennree ("Heute"-Collage)
Rückruf-Welle bei Pinienkernen

Salmonellen-Alarm! Jetzt noch mehr Produkte betroffen

Der Salmonellen-Rückruf weitet sich aus: Neben dm, ruft jetzt auch Alnatura und Denns BioMarkt Pinienkerne zurück.
Von Newsdesk Heute
05.11.2026, 17:21
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Wer Pinienkerne oder Salatkerne zu Hause hat, sollte jetzt die Verpackung überprüfen. Nachdem die Drogeriekette dm einen Produktrückruf für den Artikel "dmBio Pinienkerne, 60g" öffentlich machte, haben nun auch die Bio-Anbieter Alnatura und dennree vorsorgliche Produktrückrufe gestartet.

Salmonellen! dm ruft jetzt beliebtes Produkt zurück

Auslöser ist ein Salmonellenfund in einer Probe von Alnatura-Pinienkernen. Bei dennree kann eine Belastung mit Salmonellen ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

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Diese Produkte sind betroffen

Rückruf Alnatura

  • Alnatura Pinienkerne, 60 Gramm: Mindesthaltbarkeitsdatum vom 31.05.2027 bis einschließlich 02.07.2027
  • Alnatura Salatkerne-Mix, 100 Gramm: Mindesthaltbarkeitsdatum vom 03.06.2027 bis einschließlich 13.07.2027

Die betroffenen Produkte wurden bereits aus den Verkaufsregalen genommen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich seitlich oder auf der Unterseite der Verpackung. Andere Alnatura-Produkte und Packungen mit abweichenden Mindesthaltbarkeitsdaten sind laut Unternehmen nicht betroffen.

Wer einen der genannten Artikel gekauft hat, soll ihn nicht mehr verzehren. Die Packungen können zurückgebracht werden, Kunden erhalten Ersatz.

Auch Denns BioMarkt startet Rückruf

Zusätzlich warnt dennree vor einem seiner Produkte. Betroffen sind die dennree Pinienkerne, 60 Gramm, die unter anderem bei Denns BioMarkt und in ausgewählten Naturkostfachgeschäften verkauft werden.

Der Rückruf betrifft ausschließlich folgende Ware:

  • Mindesthaltbarkeitsdatum: 03.06.2027
  • Chargennummer: LCA09036
  • Herkunftsland: Italien

Bei dieser Charge lässt sich eine Verunreinigung mit Salmonellen nicht ausschließen. Andere Chargen sind laut dennree nicht betroffen und können weiterhin verzehrt werden.

Kunden können die betroffenen Pinienkerne in der Verkaufsstelle zurückgeben. Ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich, der Kaufpreis wird vollständig erstattet.

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Diese Symptome können auftreten

Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Typische Beschwerden sind Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.

Wer betroffene Pinienkerne bereits gegessen hat und anschließend Beschwerden entwickelt, sollte ärztlichen Rat einholen und auf den Verzehr des Produkts hinweisen.

red, Akt. 05.11.2026, 17:45, 05.11.2026, 17:21
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