i Mehrere Artikel sind vom Rückruf betroffen iStock / Alnatura Produktions- und Handels GmbH / dm / dennree ("Heute"-Collage) Rückruf-Welle bei Pinienkernen Salmonellen-Alarm! Jetzt noch mehr Produkte betroffen Der Salmonellen-Rückruf weitet sich aus: Neben dm, ruft jetzt auch Alnatura und Denns BioMarkt Pinienkerne zurück. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 17:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer Pinienkerne oder Salatkerne zu Hause hat, sollte jetzt die Verpackung überprüfen. Nachdem die Drogeriekette dm einen Produktrückruf für den Artikel "dmBio Pinienkerne, 60g" öffentlich machte, haben nun auch die Bio-Anbieter Alnatura und dennree vorsorgliche Produktrückrufe gestartet.

Auslöser ist ein Salmonellenfund in einer Probe von Alnatura-Pinienkernen. Bei dennree kann eine Belastung mit Salmonellen ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Diese Produkte sind betroffen

Rückruf Alnatura Alnatura Pinienkerne, 60 Gramm: Mindesthaltbarkeitsdatum vom 31.05.2027 bis einschließlich 02.07.2027

Mindesthaltbarkeitsdatum vom 31.05.2027 bis einschließlich 02.07.2027 Alnatura Salatkerne-Mix, 100 Gramm: Mindesthaltbarkeitsdatum vom 03.06.2027 bis einschließlich 13.07.2027

Die betroffenen Produkte wurden bereits aus den Verkaufsregalen genommen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich seitlich oder auf der Unterseite der Verpackung. Andere Alnatura-Produkte und Packungen mit abweichenden Mindesthaltbarkeitsdaten sind laut Unternehmen nicht betroffen.

Wer einen der genannten Artikel gekauft hat, soll ihn nicht mehr verzehren. Die Packungen können zurückgebracht werden, Kunden erhalten Ersatz.

Salmonellen-Gefahr! Diese Pinienkerne sind betroffen i ?

Auch Denns BioMarkt startet Rückruf

Zusätzlich warnt dennree vor einem seiner Produkte. Betroffen sind die dennree Pinienkerne, 60 Gramm, die unter anderem bei Denns BioMarkt und in ausgewählten Naturkostfachgeschäften verkauft werden.

Der Rückruf betrifft ausschließlich folgende Ware: Mindesthaltbarkeitsdatum: 03.06.2027

03.06.2027 Chargennummer: LCA09036

LCA09036 Herkunftsland: Italien

Bei dieser Charge lässt sich eine Verunreinigung mit Salmonellen nicht ausschließen. Andere Chargen sind laut dennree nicht betroffen und können weiterhin verzehrt werden.

Kunden können die betroffenen Pinienkerne in der Verkaufsstelle zurückgeben. Ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich, der Kaufpreis wird vollständig erstattet.

Diese Symptome können auftreten

Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Typische Beschwerden sind Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.

Wer betroffene Pinienkerne bereits gegessen hat und anschließend Beschwerden entwickelt, sollte ärztlichen Rat einholen und auf den Verzehr des Produkts hinweisen.