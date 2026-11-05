Salmonellen-Alarm! Jetzt noch mehr Produkte betroffen

Wer Pinienkerne oder Salatkerne zu Hause hat, sollte jetzt die Verpackung überprüfen. Nachdem die Drogeriekette dm einen Produktrückruf für den Artikel "dmBio Pinienkerne, 60g" öffentlich machte, haben nun auch die Bio-Anbieter Alnatura und dennree vorsorgliche Produktrückrufe gestartet.
Auslöser ist ein Salmonellenfund in einer Probe von Alnatura-Pinienkernen. Bei dennree kann eine Belastung mit Salmonellen ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.
Die betroffenen Produkte wurden bereits aus den Verkaufsregalen genommen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich seitlich oder auf der Unterseite der Verpackung. Andere Alnatura-Produkte und Packungen mit abweichenden Mindesthaltbarkeitsdaten sind laut Unternehmen nicht betroffen.
Wer einen der genannten Artikel gekauft hat, soll ihn nicht mehr verzehren. Die Packungen können zurückgebracht werden, Kunden erhalten Ersatz.
Zusätzlich warnt dennree vor einem seiner Produkte. Betroffen sind die dennree Pinienkerne, 60 Gramm, die unter anderem bei Denns BioMarkt und in ausgewählten Naturkostfachgeschäften verkauft werden.
Bei dieser Charge lässt sich eine Verunreinigung mit Salmonellen nicht ausschließen. Andere Chargen sind laut dennree nicht betroffen und können weiterhin verzehrt werden.
Kunden können die betroffenen Pinienkerne in der Verkaufsstelle zurückgeben. Ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich, der Kaufpreis wird vollständig erstattet.
Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Typische Beschwerden sind Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
Wer betroffene Pinienkerne bereits gegessen hat und anschließend Beschwerden entwickelt, sollte ärztlichen Rat einholen und auf den Verzehr des Produkts hinweisen.