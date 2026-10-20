i Die neue Kooperation gilt für Aufladebons in jeder Höhe. Starterpakete und Guthabenbons gibt es direkt an der Kassa. (Symbolbild) ollo Neue yesss!-Kooperation Bei Billa gibt es jetzt mehr Bonus-Guthaben fürs Handy Wer yesss!-Aufladebons bei Billa oder Billa Plus kauft, erhält künftig automatisch zehn Prozent zusätzliches Guthaben. Von Digital Heute 20.10.2026, 19:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer seine yesss!-Wertkarte bei Billa oder Billa Plus auflädt, bekommt künftig 10 Prozent zusätzliches Guthaben.

Möglich macht das eine neue Kooperation zwischen dem Mobilfunkanbieter und der Supermarktkette. Der Bonus wird beim Einlösen des Aufladebons automatisch gutgeschrieben.

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Das Angebot gilt laut Unternehmen für Aufladebons in jeder Höhe. Wer beispielsweise 20 Euro Guthaben kauft, erhält zusätzlich zwei Euro auf sein yesss!-Wertkartenkonto.

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Pakete und Bons jetzt auch bei den Kassen

Eine Barauszahlung des Bonus ist nicht möglich. yesss!-Starterpakete und Aufladebons sind ab sofort direkt an den Kassen der Billa- und Billa-Plus-Filialen erhältlich.

Die Produkte bleiben außerdem auf den bisherigen Drehmöbeln verfügbar. Die Kooperation wird laut einer Aussendung im österreichweiten Filialnetz mit rund 1.200 Standorten umgesetzt.