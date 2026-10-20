i Diese Neuerungen kommen Ende Oktober zu "Pokémon Pocket". The Pokémon Company International "Duale Fusion" "Pokémon TCG Pocket" zeigt erstmals Doppel-Typ-Karten Mit "Duale Fusion" kommen erstmals Karten mit zwei Pokémon-Typen ins digitale Sammelkartenspiel. Dazu starten Spezial-Packs und ein Pikachu-Event. Von Rene Findenig 20.10.2026, 17:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Pokémon TCG Pocket" erweitert sein digitales Kartenspiel Ende Oktober um neue Karten und Spezial-Packs. Mit der Erweiterung "Duale Fusion" feiern erstmals Karten mit zwei verschiedenen Pokémon-Typen Premiere. Dazu kommen neue Pikachu-Missionen zum 30-jährigen Jubiläum des Sammelkartenspiels.

Die Erweiterung "Duale Fusion" erscheint am 29. Oktober 2026 und bringt neue taktische Möglichkeiten ins Spiel. Erstmals gibt es Karten, die zwei Typen miteinander kombinieren. Dazu zählen Mega-Mewtu-ex mit Psycho- und Kampf-Typ sowie Mega-Quajutsu-ex mit Wasser- und Unlicht-Typ. Auch neue Karten und Illustrationen von Pikachu, Bisaflor, Glurak und Turtok sind angekündigt.

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Neue Spezial-Packs mit garantierter Karte

Mit der Erweiterung führt Pokémon TCG Pocket außerdem Spezial-Packs ein. Anders als gewöhnliche Booster werden sie über ein eigenes Ausdauer-System geöffnet, das sich einmal pro Woche zurücksetzt. Jedes Spezial-Pack garantiert eine Karte der Seltenheitsstufe eins Stern.

Das erste Paket trägt den Namen "Erste Partner" und ist vom 31. Oktober bis zum 26. Dezember verfügbar. Es enthält Karten mit den ersten Partner-Pokémon aus allen neun Pokémon-Regionen.

Pikachu-Event läuft ein Jahr lang

Auch zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Sammelkartenspiels gibt es neue Inhalte. Zwischen dem 20. Oktober 2026 und dem 20. Oktober 2027 können Spieler an speziellen Event-Missionen teilnehmen.

Wer sich zehn Tage lang einloggt, kann eine besondere immersive Pikachu-ex-Karte erhalten, die nur während des Events verfügbar ist.

Zusätzlich sind spezielle "Pika Pika! Pikachu"-Packs mit verschiedenen Pikachu-Karten sowie neues Zubehör geplant. Weitere Aktionen sollen rund um das zweite Jubiläum von "Pokémon TCG Pocket" folgen.