i Vier neue Waffen sind bereits verfügbar. Zwei weitere Teile des Erweiterungspasses sollen zusätzliche Geschichten, Verbündete und Klassen bringen. Nintendo DLC für "Fortune's Weave" "Fire Emblem" bekommt neue Waffen und Geschichten Nintendo erweitert "Fire Emblem: Fortune’s Weave" in drei Etappen. Die nächsten Inhalte sind für diesen Winter und 2027 geplant. Von Rene Findenig 20.10.2026, 16:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Erweiterungspass für "Fire Emblem: Fortune’s Weave" ist gestartet. Der erste Teil bringt vier neue Waffen, zwei weitere DLC-Pakete sollen zusätzliche Story-Inhalte, Verbündete und Klassen liefern.

Das kostenpflichtige Zusatzpaket erscheint damit in drei Teilen und erweitert das Strategiespiel für die Nintendo Switch 2 um neue Inhalte. Teil eins ist ab sofort im Nintendo eShop erhältlich.

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Zum Auftakt gibt es vier spezielle Waffen, die den Heroenrelikten aus "Fire Emblem: Three Houses" nachempfunden sind.

Die größeren Erweiterungen folgen später: Teil zwei soll noch im Winter erscheinen und den finalen Akt um die Götter Aurora, Smyrnos und Jurah ergänzen.

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Zusätzlich sind in der zweiten Inhaltswelle neue Outfits für die Helden und ihre Verbündeten geplant.

Neue Geschichten und Klassen für 2027

Der dritte Teil ist für 2027 angekündigt. Er soll zusätzliche Handlungsstränge rund um Bertrand, Talimun, Orchel und Anatolia bieten.

Außerdem können Spieler neue Verbündete rekrutieren und weitere Klassen auf dem Schlachtfeld einsetzen.

Der Erweiterungspass ist nur als Gesamtpaket erhältlich. Die drei Teile können nicht einzeln gekauft werden.