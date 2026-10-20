"Fire Emblem" bekommt neue Waffen und Geschichten

Der Erweiterungspass für "Fire Emblem: Fortune’s Weave" ist gestartet. Der erste Teil bringt vier neue Waffen, zwei weitere DLC-Pakete sollen zusätzliche Story-Inhalte, Verbündete und Klassen liefern.
Das kostenpflichtige Zusatzpaket erscheint damit in drei Teilen und erweitert das Strategiespiel für die Nintendo Switch 2 um neue Inhalte. Teil eins ist ab sofort im Nintendo eShop erhältlich.
Zum Auftakt gibt es vier spezielle Waffen, die den Heroenrelikten aus "Fire Emblem: Three Houses" nachempfunden sind.
Die größeren Erweiterungen folgen später: Teil zwei soll noch im Winter erscheinen und den finalen Akt um die Götter Aurora, Smyrnos und Jurah ergänzen.
Zusätzlich sind in der zweiten Inhaltswelle neue Outfits für die Helden und ihre Verbündeten geplant.
Der dritte Teil ist für 2027 angekündigt. Er soll zusätzliche Handlungsstränge rund um Bertrand, Talimun, Orchel und Anatolia bieten.
Außerdem können Spieler neue Verbündete rekrutieren und weitere Klassen auf dem Schlachtfeld einsetzen.
Der Erweiterungspass ist nur als Gesamtpaket erhältlich. Die drei Teile können nicht einzeln gekauft werden.