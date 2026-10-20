Bank-Kunden kommen plötzlich nicht mehr in ihre Konten

Bei der deutschen Direktbank ING ist es am Dienstag zu einer größeren technischen Störung gekommen. Kunden konnten sich weder über die Banking-App noch über die Website anmelden. Auch die telefonische Erreichbarkeit war eingeschränkt, berichtet "heise.de".
Die Probleme traten seit den frühen Morgenstunden des 20. Oktober auf. Beim Login erhielten Kunden eine Fehlermeldung, statt ihren Kontostand abzurufen oder Überweisungen durchzuführen.
Die Bank bestätigte die Störung und erklärte, an der Behebung zu arbeiten. Einen konkreten Zeitpunkt für die Wiederherstellung nannte sie zunächst nicht.
Nach Medienberichten gab es zunächst keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Auch ein möglicher Zusammenhang mit einer Störung bei Google Cloud wurde diskutiert, war aber nicht bestätigt.
Die Störung betrifft die ING Deutschland. Kunden sollten nach Wiederherstellung des Zugangs prüfen, ob geplante Überweisungen wie vorgesehen ausgeführt wurden.