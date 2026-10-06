i Bei Online-Banking gibt es derzeit große Störungen. Getty Images Einige Banken betroffen Banken-Störung: Online-Banking und Kartenzahlung defekt Seit dem frühen Nachmittag kämpfen Kunden mehrerer Banken mit Ausfällen. Online-Banking, Apps und teils auch Kartenzahlungen sind betroffen. Von Österreich Heute 06.10.2026, 15:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit dem frühen Nachmittag sind viele Kunden diverser heimsicher Banken frustriert. Ihr Online-Banking geht nicht. Eine davon ist Silvia S.: "Ich habe es am Handy und am Computer probiert. Ich bekomme nur eine Meldung, dass die URL abgelehnt wird", beschreibt die Kundin der Hypo Niederösterreich.

Die Tragweite ist aktuell größer, Folgendes steht auf der Webseite der Bank: " Aktuell kommt es aufgrund einer technischen Störung zu einer vorübergehenden Einschränkung unseres Internetbankings sowie unserer Telefonanlage."

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Aber auch die Kartenzahlung in Geschäften könnte betroffen sein: "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Problems, damit Ihnen alle Services schnellstmöglich wieder in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Beeinträchtigungen."

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"Das ist sehr mysteriös", sagte "Heute"-Leserin Silvia S. und wünschte, sie hätte mehr Bargeld daheim.

Auch andere Banken sind betroffen, mittlerweile etwa auch die Bank 99: "Aktuell sind das bank99 Online-Banking sowie die meine99 App nicht erreichbar. Darüber hinaus kommt es derzeit bei einzelnen Kartenbehebungen und Kartenzahlungen zu technischen Einschränkungen", heißt es.

Von der Volksbank gibt es ähnliche Meldungen. Ein Experte sagt zu "Heute": "Im Hintergrund teilen sich einige Banken ein Rechenzentrum, die funktionieren alle derzeit nicht."

Die Bilder des Tages i ?

Es wird erwartet, dass der Schaden bis zum Abend behoben wird.