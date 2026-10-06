i Profi-Snowboarder Zeb Powell machte mit seinem Merch auch Halt in Wien. Dean Blotto Gray for Burton Zeb Powell in Österreich Promi-Besuch in Wien: Snowboard-Star sorgt für Wirbel Snowboard-Ikone Zeb Powell war in Wien zu Gast. Bei einem Community-Event stellte der US-Amerikaner seine neue Burton-Kollektion vor und traf Fans. Von Österreich Heute 06.10.2026, 13:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein echter Snowboard-Star mitten in Wien: Zeb Powell war kürzlich zu Gast in einem Blue-Tomato-Shop und präsentierte gemeinsam mit Burton seine neue Kollektion "Zeb's Closet". Dabei traf der 26-jährige US-Amerikaner auf Rider, Fans und Snowboard-Begeisterte.

Von der Piste auf die Straße

Die Kollektion entstand aus einer einfachen Frage: Was würde Powell selbst tragen? Herausgekommen sind neben Snowboard-Outfits auch Hoodies, Jerseys, Rugby Shirts, T-Shirts, Shorts und Hosen.

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Im Mittelpunkt stehen dabei weite Schnitte und funktionale Details. Zur Kollektion gehört auch eine wendbare, isolierte Weste. Die Kleidungsstücke sollen laut Burton sowohl auf dem Berg als auch im Alltag getragen werden können.

"Die Kollektion heißt 'Zeb’s Closet', weil es genau das ist, was ich selbst tragen würde – sowohl auf dem Berg als auch abseits davon", sagt Powell. „Ich habe Snowboarden schon immer als eine Form des Selbstausdrucks gesehen, und ich wollte, dass diese Kollektion dieselbe Energie für alle Rider da draußen ausstrahlt – damit sie damit abrocken, sie nach Belieben mixen und zu ihrem eigenen Stil machen können.”

Zeb Powell: Gold bei den X Games

Der 26-Jährige stammt aus Waynesville im US-Bundesstaat North Carolina und ist für seinen auffälligen Snowboard-Stil bekannt. Seinen großen Durchbruch feierte Powell bei den X Games in Aspen 2020. Dort holte er Gold im Knuckle Huck.

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Neben Wettbewerben ist der US-Amerikaner auch für seine Video-Sessions bekannt. Seine Mischung aus Tricks und seinem individuellen Stil machte ihn zu einem bekannten Gesicht der Snowboard-Szene.

Auch in Hintertux war Powell dabei

Bereits am 2. Oktober war Powell mit seiner Crew beim Hintertux Opening unterwegs. Einige Fans konnten die Gruppe im Rahmen einer Verlosung begleiten und einen Tag gemeinsam mit dem Snowboarder am Berg verbringen.