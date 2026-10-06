i Bei diesem Händler werden bei Bücherbestellungen zu hohe Steduerbeträge eingehoben (Symbolbild). istock Tausende Pakete betroffen Paketsteuer zu hoch! Viele Amazon-Sendungen betroffen Wer Bücher bei Amazon bestellt, zahlt zunächst 2,40 Euro Paketsteuer. Ein Teil davon kann aber zurückgefordert werden. Von Österreich Heute 06.10.2026, 08:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 1. Oktober müssen sich Kunden in Österreich auf eine neue Zusatzbelastung beim Online-Einkauf einstellen. Bei großen Händlern wird pro Bestellung eine Paketsteuer von 2 Euro plus Umsatzsteuer fällig. Bei Amazon scheint das derzeit allerdings auch bei Produkten mit reduziertem Umsatzsteuersatz auf.

Wer bei Amazon bestellt, sieht an der Kasse einen eigenen Posten mit der Bezeichnung "Paketsteuer in Österreich". Verrechnet werden 2 Euro plus 20 Prozent Umsatzsteuer, also insgesamt 2,40 Euro.

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Die Abgabe fällt nur einmal pro Bestellung an. Das gilt auch dann, wenn mehrere Artikel bestellt und anschließend in mehreren Paketen geliefert werden.

Auch bei Büchern werden 2,40 Euro fällig

Für Bücher ist nun ein wichtiges Detail aufgetaucht: Auch bei Bücherbestellungen verrechnet Amazon zunächst die vollen 2,40 Euro, das berichtet der ORF. Problem: Bei Büchern werden eigentlich nur 10 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Das ist laut dem Unternehmen kein Versehen.

Auf Anfrage des ORF heißt es: "Die Umsatzsteuer auf die Paketsteuer wird im Amazon Bestellprozess derzeit einheitlich mit 20 Prozent abgebildet – unabhängig vom Umsatzsteuersatz der bestellten Produkte. Amazon führt den gesamten Betrag an die österreichischen Behörden ab."

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Für Kunden bedeutet das: Auch bei Produkten, für die ein reduzierter Umsatzsteuersatz gilt, werden beim Bestellvorgang vorerst 20 Prozent Umsatzsteuer auf die Paketsteuer aufgeschlagen.

So bekommst du die Differenz zurück

Wer ein Produkt mit reduziertem Umsatzsteuersatz bestellt, muss auf dem zu viel verrechneten Betrag aber nicht sitzen bleiben. Laut Amazon können sich betroffene Kunden die Differenz über den Kundenservice zurückerstatten lassen.

Damit ist für Käufer wichtig, die Abrechnung genau zu kontrollieren. Die Rückerstattung erfolgt nach Angaben von Amazon nicht automatisch, sondern muss über den Kundenservice verlangt werden.

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Paketsteuer trifft 16 große Händler

Die neue Abgabe betrifft Händler mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Insgesamt fallen laut Handelsverband 16 Unternehmen darunter, darunter Amazon, Temu, Zalando, Otto, Shop-Apotheke, Ebay, Best Secret, AliExpress, Mediamarkt, Apple, Universal, Ikea, Shein, XXXLutz und Refurbed.

Wie die Unternehmen die Abgabe an ihre Kunden weitergeben, unterscheidet sich. Bei Mediamarkt waren die Lieferkosten zum Start etwa von 3,99 Euro auf 6,39 Euro gestiegen - exakt um die Höhe der neuen Paketsteuer.

Bei Amazon gibt es für Kunden zumindest bei Rücksendungen eine klare Regelung: Wird eine Bestellung storniert oder retourniert, wird auch die Paketsteuer erstattet. Bei einer Ersatzlieferung wegen eines mangelhaften Artikels fällt sie ebenfalls nicht noch einmal an.