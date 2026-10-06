i Siegfried Reisinger wurde nur 64 Jahre alt. istock (Symbolbild) Schwere Krankheit Kulturveranstalter Siegfried Reisinger ist tot Die südoststeirische Kulturszene trauert um Siegfried Reisinger. Der Veranstalter starb am 30. September nach langer, schwerer Krankheit. Von André Wilding 06.10.2026, 07:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über Jahrzehnte holte Siegfried Reisinger bekannte Musiker und Kabarettisten in die Südoststeiermark und prägte damit das kulturelle Angebot der Region. Nun ist der Kulturveranstalter im 65. Lebensjahr verstorben.

Reisinger starb laut "Kleine Zeitung" am 30. September nach langer, schwerer Krankheit.

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"Hatte den Blick weit darüber hinaus"

Andrea Meyer, Leiterin der Abteilung Kultur, Tourismus und Regionalwirtschaft der Stadtgemeinde Feldbach, würdigt seinen Einsatz in einem Nachruf: "Siegfried Reisinger dachte nicht in den Grenzen einer kleinen Stadt, sondern hatte den Blick weit darüber hinaus. Er erkannte Qualität und hatte den Mut, Künstler zu engagieren, die andernorts auf großen Bühnen auftraten."

Meyer arbeitete bei zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen mit Reisinger zusammen. Daraus entwickelte sich mit der Zeit auch eine Freundschaft: "Diese Zusammenarbeit war für mich nicht nur beruflich wertvoll, sondern wurde im Laufe der Jahre zu einer persönlichen Freundschaft", heißt es in der Tageszeitung.

Neben seinem Organisationstalent habe Reisinger vor allem seine Leidenschaft für Kunst und Künstler ausgezeichnet.

Vom Apothekengehilfen zum Kulturveranstalter

Reisinger wurde 1961 in Graz geboren und wuchs in der Südoststeiermark auf. Nach seiner Schulzeit in Riegersburg machte er eine Lehre zum Apothekengehilfen.

Während seiner Tätigkeit bei der Firma Schauperl in Feldbach entdeckte er seine Begeisterung für Kultur und begann, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. 1995 gründete er den Verein "Kunstdünger-Kultur".

Sein Ziel für die Region beschrieb Reisinger einst so: "Ich wollte die Südoststeiermark in die Mitte bringen. Dass die Leute hier sehen, dass es honoriert wird, wenn sie etwas tun", berichtet die "Kleine Zeitung".

Große Namen nach Feldbach geholt

Für die Feldbacher Kulturszene war Reisinger laut Meyer weit mehr als ein Organisator: "Er war ein Vorreiter, ein Netzwerker und ein Mensch mit einem besonderen Gespür für Künstler und außergewöhnliche Programme."

Zu den Künstlern, die dank Reisinger für Auftritte nach Feldbach kamen, gehörten Manfred Mann und Omara Portuondo sowie die Bands Jethro Tull und EAV. Auch Kabarettisten wie Andreas Vitásek, Roland Düringer und Alfred Dorfer standen dort auf der Bühne, berichtet die "Kleine Zeitung".

Reisinger rief zudem die Benefizveranstaltung "Spend Tonight" ins Leben.

Festivals in der ganzen Region

Seine Kulturarbeit reichte weit über Feldbach hinaus. Mit den Festivals "jazzliebe/ljubezen" und "jazzliebe – spring" wurden über mehr als 30 Jahre nationale und internationale Künstler nach Mureck, Bad Radkersburg, Feldbach, Fürstenfeld, Gleisdorf, Weiz und Hartberg gebracht.

Die Bilder des Tages i ?

Reisingers Familie, seine Ehefrau und seine drei erwachsenen Söhne sowie seine Freunde haben bereits im engsten Kreis Abschied genommen.