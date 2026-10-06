i ORF-Meteorologe Marcus Wadsak. APA-Images / Starpix (Archivbild) Poetische Töne "Noch ahnst du nichts vom Herbst" – Wadsak überrascht ORF-Meteorologe und Wetter-Experte Marcus Wadsak schlägt auf Facebook plötzlich poetische Töne an. Er teilt ein Herbst-Gedicht von Rainer Maria Rilke. Von Newsdesk Heute 06.10.2026, 12:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nicht Wetterkarten oder Temperaturen stehen diesmal im Mittelpunkt eines Facebook-Postings von Marcus Wadsak. Der ORF-Meteorologe teilte am Dienstag stattdessen einige herbstliche Zeilen von Lyriker Rainer Maria Rilke.

Das zitierte Gedicht stammt aus dem Zyklus "Lieder der Mädchen", der Teil der Frühen Gedichte ist. In dem von Wadsak veröffentlichten Gedicht heißt es:

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"Noch ahnst du nichts vom Herbst des Haines,

drin lichte Mädchen lachend gehn;

nur manchmal küßt wie fernes, feines

Erinnern dich der Duft des Weines, –

sie lauschen, und es singt wohl eines

ein wehes Lied vom Wiedersehn."

Im Mittelpunkt der Zeilen steht der herannahende Herbst. Rilke verbindet ihn mit Erinnerungen, dem Duft des Weines und einem "wehes Lied vom Wiedersehn."

Statt einer Wetterprognose ließ Marcus Wadsak also diesmal Rainer Maria Rilke den Herbst beschreiben.

Die Wetter-Prognose im Detail

Am Dienstag halten sich anfangs lokale Nebel- oder Hochnebelfelder, es bleibt aber von Beginn an trocken und spätestens im Laufe des Vormittags kommt häufig die Sonne zum Vorschein. Bei meist nur schwachem, neuerlich auf Südost drehendem Wind steigen die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad.

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Der Mittwoch beginnt noch mit durchziehenden Wolken, bis auf ein paar Tropfen in der Früh bleibt es aber trocken und zumindest zeitweise sonnig. Der Südostwind frischt im Laufe des Nachmittags lebhaft auf, im Bergland wird es föhnig. Je nach Föhneinfluss liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad.

Am Donnerstag scheint zu Beginn noch die Sonne, in Richtung Wein- und Waldviertel halten sich Nebelfelder. Diese lösen sich zügig auf, rasch ziehen aber erste dichtere Wolkenfelder durch. Ab dem Mittag ziehen sowohl von Süden, als auch aus Westen Schauer und Gewitter auf, die abends teils in kräftigen und ergiebigen Regen übergehen. Zuvor frischt der Wind zeitweise lebhaft aus Süd auf und dreht abends auf West. Dann sind einzelne stürmische Böen zu erwarten. Von West nach Ost werden 18 bis 22 Grad erreicht.

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Der Freitag startet überwiegend mit dichten Wolken und in den Voralpen stauen sich Schauer. Die Schneefallgrenze liegt hier zunächst bei 1300 m. Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken auf und es trocknet ab. Der Nachmittag bringt dann häufigen Sonnenschein. Dazu weht mäßiger bis lebhafter und am Alpenostrand in Böen stürmischer West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen 10 bis 15 Grad.