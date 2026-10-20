i An sieben Standorten in vier Ländern testen Forscher, wie künstliche Intelligenz den Stromverbrauch besser an erneuerbare Energien anpasst. VIRTUAL VEHICLE Projekt in Graz gestartet E-Autos und Wärmepumpen sollen Stromnetz entlasten Ein neues EU-Projekt aus Graz untersucht, wie Elektroautos, Wärmepumpen und Batterien das Stromnetz entlasten können. Von Rene Findenig 20.10.2026, 19:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Elektroautos laden, wenn viel Wind- und Sonnenstrom verfügbar ist, und Batterien speichern Energie für später: Ein neues EU-Forschungsprojekt unter Grazer Leitung untersucht, wie solche Maßnahmen das Stromnetz entlasten können. Auch künstliche Intelligenz soll dabei helfen.

Das Projekt "CREED" ist am 1. Oktober gestartet und läuft 30 Monate. Unter der Koordination der Virtual Vehicle Research GmbH aus Graz arbeiten neun Partner daran, den Stromverbrauch flexibler zu gestalten. Ziel ist es, erneuerbare Energie besser zu nutzen, ohne die Bedürfnisse der Verbraucher einzuschränken.

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Auftakttreffen des neuen europäischen Forschungsprojekts "CREED". VIRTUAL VEHICLE / Wolfgang Wachmann

Dafür wollen die Forscher unter anderem Elektroautos, Wärmepumpen und Wärmespeicher digital abbilden und ihren Energiebedarf besser vorhersagen.

1,29 Millionen Euro vorgesehen

Mithilfe mathematischer Optimierung und künstlicher Intelligenz soll ermittelt werden, wann diese Geräte Strom beziehen oder Energie speichern können. Außerdem untersucht das Projekt, wie sich flexible Kapazitäten lokal koordinieren und handeln lassen.

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Die entwickelten Ansätze werden an sieben Pilotstandorten in Österreich, Deutschland, Portugal und Tschechien getestet. Beteiligt sind neun Forschungseinrichtungen und Unternehmen.

Das Gesamtbudget beträgt rund 1,29 Millionen Euro. Finanziert wird "CREED" im Rahmen der "Clean Energy Transition Partnership" und mit Unterstützung der Europäischen Union.