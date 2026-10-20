i Im österreichischen Apple-Onlineshop wurden für Neubestellungen zuletzt Liefertermine Ende Jänner 2027 angezeigt. REUTERS/Tingshu Wang Interesse ist gewaltig Apple-Falthandy lässt mehr als 100 Modelle hinter sich Zum Vorbestellstart sammelte Apples erstes Falthandy auf Geizhals.at sechsmal so viele Klicks wie alle anderen gelisteten Foldables zusammen. Von Digital Heute 20.10.2026, 19:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple steigt spät in den Markt für faltbare Smartphones ein, sorgt in Österreich aber für großes Interesse. Zum Vorbestellstart am 16. Oktober sammelte das iPhone Duo auf Geizhals.at sechsmal so viele Klicks auf Händlerangebote wie alle anderen dort gelisteten Foldables zusammen. Auch das iPhone 18 Pro übertraf das neue Modell deutlich.

Laut einer Auswertung des Preisvergleichsportals verzeichnete das iPhone Duo am ersten Vorbestelltag 17 Prozent mehr Klicks als das iPhone 18 Pro an dessen Vorbestellstart im September.

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Verglichen wurden die Klicks auf Händlerangebote an den jeweiligen ersten Bestelltagen. Die Ergebnisse bilden damit das Interesse auf Geizhals.at ab, nicht die tatsächlichen Verkaufszahlen.

Die Vergleichsgruppe umfasste mehr als 100 gelistete Modelle und Varianten von Samsung, Google, Motorola, Oppo und Vivo. Zusammen erreichten sie am 16. Oktober nur rund ein Sechstel der Klicks des iPhone Duo.

Laut Geizhals waren bereits kurz nach dem Vorbestellstart die ersten Kontingente vergriffen. Im österreichischen Apple-Onlineshop wurden für Neubestellungen zuletzt Liefertermine Ende Jänner 2027 angezeigt. Der offizielle Verkaufsstart ist für den 23. Oktober geplant.

Günstigste Variante besonders gefragt

Innerhalb der Modellreihe konzentrierte sich das Interesse auf die Version mit 256 GB Speicher. Sie kam laut Geizhals auf 78 Prozent der Klicks. Davon entfielen 47 Prozent auf die Farbe "Nachthimmel" und 31 Prozent auf "Sternenweiß".

Die 512-GB-Version erreichte 20 Prozent, auf die Modelle mit 1 TB und 2 TB entfielen zusammen zwei Prozent. Über alle Speichergrößen hinweg war "Nachthimmel" mit 62 Prozent die gefragteste Farbe.

Der Preis könnte bei der Wahl eine Rolle spielen. Laut Geizhals kostet bereits die Basisversion mehr als 2.300 Euro. Für die größte Speichervariante verlangt Apple demnach 1.500 Euro mehr.

Ob das iPhone Duo seinen Preis langfristig halten kann, lasse sich derzeit noch nicht sagen, erklärt Geizhals-Vorstand Markus Nigl. Erst wenn sich die Liefersituation entspanne, werde sich zeigen, wie sich der Preis entwickelt.