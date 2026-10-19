iPhone Duo im Tarif-Check – wo es am günstigsten ist

Apples erstes faltbares Smartphone ist ab Freitag (23. Oktober) in Österreich erhältlich, seit wenigen Tagen auch bereits vorbestellbar. A1, Magenta und Drei bieten das iPhone Duo mit unterschiedlichen Mobilfunktarifen an.

Doch der Gerätepreis allein verrät wenig darüber, welches Angebot tatsächlich am günstigsten ist. Das Vergleichsportal tarife.at hat deshalb sämtliche Kosten über die Bindungsdauer von 24 Monaten zusammengerechnet.

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Verglichen wurde jeweils das iPhone Duo mit 256 GB Speicher. Berücksichtigt wurden die Geräteaufzahlung, die laufende Grundgebühr, Rabatte und zusätzliche Gebühren.

Drei bietet das günstigste Paket

Im direkten Vergleich landet Drei auf dem ersten Platz. Das iPhone Duo wird mit dem Tarif Drei Basic S kombiniert. Dieser enthält 80 GB Datenvolumen, unlimitierte Minuten und SMS sowie 42 GB für die Nutzung innerhalb der EU. Die Aufzahlung für das Smartphone beträgt 1.998 Euro.

Das iPhone Duo ist das erste faltbare Smartphone von Apple. Es kombiniert die Funktionen eines Smartphones mit denen eines Tablets und verwandelt sich beim Aufklappen praktisch in ein kompaktes iPad. REUTERS/Carlos Barria

Über die gesamte Vertragsdauer entstehen laut Berechnung Kosten von 2.587,20 Euro. Das entspricht einer effektiven Belastung von 107,80 Euro pro Monat. Der Tarif unterstützt 5G.

Bei einer Onlinebestellung entfällt ein monatliches Grundentgelt. Die Tarifleistungen werden auch auf der Anbieterseite bestätigt.

Magenta liegt mit effektiven Monatskosten von 112,72 Euro auf dem zweiten Platz. Beim Tarif Magenta Mobile S sind 80 GB Daten, unlimitierte Minuten und SMS sowie 59 GB EU-Roaming enthalten. Für das Gerät werden einmalig 1.896 Euro fällig. Auch dieses Angebot läuft 24 Monate und umfasst 5G.

A1 kostet fast 200 Euro mehr

Am teuersten fällt das untersuchte Angebot von A1 aus. Beim Tarif A1 Mobil S werden für das iPhone Duo 1.929 Euro verlangt. Dafür gibt es unlimitierte Minuten, SMS und Daten sowie 60 GB EU-Roaming.

Einschließlich aller Kosten und Rabatte ergibt sich eine effektive Monatsbelastung von 116,01 Euro. Über 24 Monate sind es insgesamt 2.784,30 Euro. Zwischen dem günstigsten Angebot von Drei und dem teuersten Paket von A1 liegen damit 197,10 Euro. Monatlich beträgt die Differenz 8,21 Euro. Auch A1 gewährt bei einer Onlinebestellung einen Monat ohne Grundentgelt.

Alle iPhone Duo Tarife gibt es hier im Überblick.

"Bei sehr hochpreisigen Smartphones ist der Gerätepreis allein wenig aussagekräftig. Einem niedrigen Kaufpreis können höhere monatliche Kosten oder eine längere Bindung entgegenstehen", erklärt tarife.at-Geschäftsführer Michael Kreil. "Für Konsumentinnen und Konsumenten zählt daher vor allem, was Gerät und Tarif gemeinsam über die gesamte Vertragslaufzeit kosten." zVg

Getrennter Kauf kann billiger sein

Noch günstiger kann es laut Analyse werden, wenn du Gerät und Tarif getrennt kaufst. Für das iPhone Duo wurde dabei ein Handelspreis von 2.317 Euro angenommen. Gemeinsam mit einem SIM-only-Tarif um regulär 8,90 Euro pro Monat ergeben sich Gesamtkosten von 2.486,10 Euro.

Gegenüber dem günstigsten Vertragspaket beträgt die Ersparnis 101,10 Euro beziehungsweise rund 3,9 Prozent. Der Vergleich hat allerdings einen Haken: Der ausgewählte SIM-only-Tarif bietet kein 5G, lediglich 15 GB EU-Roaming und insgesamt 50 GB Daten. Die Pakete der drei großen Betreiber enthalten mehr Daten und zusätzliche Leistungen.

Welches Modell besser passt, hängt daher von deinem Verbrauch ab. Wer viel Datenvolumen und 5G benötigt, sollte nicht nur auf den Gesamtpreis schauen. Nutzt du die enthaltenen Leistungen dagegen kaum, kann ein getrennt gekauftes Gerät mit einem günstigeren Tarif finanziell sinnvoller sein.