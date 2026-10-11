i Veranstaltung am 13. Oktober: So kündigte Apple das "Welcome home"-Event auf X an. Apple / X Event in New York Geheimnis gelüftet! Das plant Apple für den 13. Oktober Der Termin steht: Am Dienstag zeigt Apple neue Hardware für das vernetzte Zuhause. Was fix ist und welche Geräte laut Insidern kommen könnten. Von Team Wirtschaft 11.10.2026, 21:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem kurzen Teaser-Video auf der Plattform X hat Apple-Marketingchef Greg Joswiak den nächsten Produkttermin des US-Konzerns bestätigt: Unter dem Slogan "Welcome home. October 13." lädt das Unternehmen für Dienstag zu einer "Apple Experience" nach New York.

Statt einer großen Keynote-Bühnenshow aus dem Apple Park handelt es sich dabei wohl um ein Vor-Ort-Event für geladene Journalisten und Creator – ein Format, das Apple bereits für die Vorstellung des MacBook Neo gewählt hat.

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Der Startschuss fällt um 9:00 Uhr Ortszeit, was in Österreich 15:00 Uhr entspricht. Ob parallel dazu ein Präsentations-Video veröffentlicht wird oder die Neuheiten nur per Presseaussendung offiziell gemacht werden, hat Apple nicht verraten.

Premiere für Smart-Home-Zentrale

Im Fokus steht dem Vernehmen nach eine vollkommen neue Smart-Home-Zentrale, die von Bloomberg-Reporter und Apple-Insider Mark Gurman unter dem Codenamen "HomePad" geführt wird. Das Gerät soll eine Kreuzung aus iPad und HomePod sein, einen quadratischen Sechs-Zoll-Bildschirm besitzen und wahlweise an der Wand montiert oder per halbrunder Lautsprecher-Basis aufgestellt werden können.

Als Software wird offenbar ein neues Betriebssystem namens homeOS verwendet. Über eine integrierte Kamera mit Gesichtserkennung soll die Zentrale automatisch erkennen, welches Haushaltsmitglied vor dem Bildschirm steht, und über die neue Siri-KI passende Kalender, Widgets oder Steuerungen einblenden. Der Newcomer soll in erster Linie via Sprache gesteuert werden. Kolportierter Preis – umgerechnet nicht ganz 400 Euro.

Womöglich nur abgespeckte Variante in der EU

Allerdings ist vorerst offen, ob EU-Nutzer wegen der regulatorischen Unsicherheiten von Beginn an den vollen Funktionsumfang der Steuerzentrale werden nutzen können. Strenge Vorgaben des europäischen Digitalgesetzes DMA und vielfach überzogene Auflagen bremsen ja moderne KI-Dienste wie Siri AI in der EU derzeit massiv aus.

Upgrade für Apple TV 4K und HomePod mini

Ebenfalls geplant ist laut Insidern eine Neuauflage der Streaming-Box Apple TV 4K mit flotterem A19-Prozessor, mehr Arbeitsspeicher und dem neuen N1-Netzwerkchip für Heimkino und Spiele. Auch der kompakte HomePod mini soll in eine zweite Generation starten: Neben neuen Gehäusefarben wird der N1-Chip mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 erwartet.

Wer hingegen auf neue iPads oder MacBooks hofft, geht am Dienstag voraussichtlich leer aus: Das erste iPad mini mit OLED-Display und neue Notebooks dürfte Apple für einen separaten Termin Ende Oktober zurückhalten.

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Kooperation mit LG für vernetztes Zuhause

Mögliches weiteres Thema: eine Kooperation mit dem südkoreanischen Elektronik-Riesen LG. Um nicht mehr nur auf Drittanbieter angewiesen zu sein, arbeitet Apple nämlich laut Bloomberg an einer gemeinsamen Zubehör-Linie, die eng mit dem HomePad und homeOS verknüpft ist.

Das Line-up soll eine smarte Videotürklingel, ein digitales Sicherheitstürschloss sowie ein vernetztes Raumthermostat samt Funksensoren umfassen. Ergänzt wird die Serie durch Sicherheitskameras für den Innen- und Außenbereich sowie eine Flutlichtkamera für Einfahrten.