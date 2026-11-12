i Arnold Schwarzenegger ist der "heißteste Opa der Welt" IMAGO/Avalon.red Neuer Titel mit 79 Arnold Schwarzenegger ist der "heißeste Opa der Welt" Arnold Schwarzenegger holt mit 79 einen Titel, für den früher selbst seine Muskeln nicht gereicht hätten: Er ist der heißeste Opa der Welt. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 17:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Arnold Schwarzenegger beginnt Weihnachten heuer schon etwas früher. In "The Man with the Bag" übernimmt der 79-Jährige die Rolle des Santa Claus. Ab 2. Dezember ist die Weihnachtskomödie auf Prime Video zu sehen und die Promo-Tour führte den gebürtigen Steirer jetzt auch auf die Couch von US-Talkshow-Host Jimmy Kimmel.

Dort ging es allerdings nicht nur um seinen neuen Film. Schwarzenegger sprach auch über seine Familie, seine politische Haltung als Republikaner – und über eine Auszeichnung, die mit seiner Schauspielkarriere oder seiner politischen Laufbahn wenig zu tun hat.

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Erste Bilder: "Geklaute Weihnachten" – Schwarzenegger als Santa Claus i ?

Vom "Mr. Universe" zum heißesten Opa

Denn nach "Mr. Universe" und "Mr. Olympia" darf sich Arnie jetzt über eine weitere schmeichelnde Auszeichnung freuen: Das US-Magazin "Woman’s World" hat ihn kurzerhand zum "World’s Hottest Grandpa" gekürt – zum heißesten Opa der Welt.

Seine Tochter Katherine und ihr Ehemann und Schauspieler Chris Pratt haben drei gemeinsame Kinder. Dass ihr Großvater jetzt auch noch der heißeste sein soll, dürfte für die Kleinen allerdings weniger spannend sein als sein neuer Job als Weihnachtsmann.