i Andi Knoll, Philipp Hansa und Tina Ritschl moderieren erneut das Weihnachtswunder MILA ZYTKA Ö3-Weihnachtswunder in Steyr Zweite Runde für das Trio Ritschl, Hansa und Knoll Das Ö3-Weihnachtswunder wirft seine Schatten voraus. Jetzt steht fest, wer heuer in die Wunschhütte einzieht – und das nicht zum ersten Mal.. Von Romina Colerus 13.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie haben es schon einmal gemeinsam geschafft und wollen es wieder tun! Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll übernehmen auch heuer die Moderation des Ö3-Weihnachtswunders. Nach ihrem gemeinsamen Einsatz 2025 in Salzburg zieht das Trio diesmal nach Steyr, wo es fünf Tage lang für den guten Zweck durchmoderieren wird.

Und die Vorfreude ist riesig! "Alle Jahre wieder… mein absolutes, berufliches Highlight!", schwärmt Knoll. Besonders der diesjährige Schauplatz hat es ihm angetan. Schließlich ist Steyr mit seinem berühmten Postamt Christkindl und dem Weihnachtsmuseum wie gemacht für die Adventzeit. "Ich freu mich wie ein Sternspritzer!", jubelt der Ö3-Star.

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"Punsch und Maroni mit ..." Tina Ritschl, Andi Knoll und Philipp Hansa i ?

Einen Vorgeschmack gibt es bereits am heutigen Freitag (13. November). Ab 8 Uhr melden sich Hansa, Ritschl und Knoll live aus Steyr und stimmen die Hörer auf das Weihnachtswunder ein. Am Nachmittag wird es sogar musikalisch. Folkshilfe schauen vorbei und machen Straßenmusik.

Richtig ernst wird es dann am 19. Dezember um 10 Uhr. Bis zum 24. Dezember werden die drei aus der gläsernen Wunschhütte am Stadtplatz senden. 120 Stunden lang, rund um die Uhr!

Ö3-Weihnachtswunder: So wohnen die Moderatoren i ?

Gespielt werden ausschließlich Musikwünsche gegen Spenden für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Damit werden Familien in Not in ganz Österreich unterstützt.

Und die Bilanz kann sich sehen lassen. Seit der Premiere 2014 hat das Ö3-Weihnachtswunder bereits mehr als 41 Millionen Euro eingebracht. Ob die drei heuer noch eines draufsetzen können? An Motivation dürfte es jedenfalls nicht scheitern!