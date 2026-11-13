i Johanna Setzer und Christina "Mausi" Lugner, die mit ihrer Mama Martha Haidinger vorbeischaute Leon Moik/Moik Media Noch vor dem Advent Promi-Post fürs Christkind: "Mausi" schickt Wünsche ab Christina "Mausi" Lugner hat ihre Weihnachtspost schon erledigt. Auch andere Promis sind jetzt längst in Festtagsstimmung. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 10:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis zum ersten Advent dauert es noch, Christina "Mausi" Lugner hat aber offenbar schon einen guten Draht zum Christkind. Am Donnerstag, dem 12. November, griff sie in der Wiener Stadthalle zu Stift und Papier: Zur Eröffnung des Weihnachtspostamts machte sie sich gemeinsam mit zahlreichen VIPs bereits an ihre Weihnachtspost.

Auch Maddalena und Adi Hirschal, Julia Jelinek oder Max und Victoria Ortner stimmten sich zwischen den weihnachtlichen Ballonkreationen von Guido Verhoef auf das Christkind ein. Wobei die Ortners in Sachen Weihnachtsstimmung schon einen kleinen Vorsprung hatten.

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Promis eröffnen das Wiener Weihnachtspostamt i ?

"Wir sind schon total in Weihnachtsstimmung, hören Mariah Carey und Frank Sinatra und haben auch schon die ersten Christbaumdekorationen besorgt", erzählt Schauspieler Max Ortner. Und auch beim gemütlichen Abend daheim wird nichts dem Zufall überlassen: "Weihnachtspyjamas gehören bei uns natürlich auch dazu, nur die Ugly Christmas Sweater fehlen noch!"

Schauspielerin Maddalena Hirschal genießt den Weihnachtszauber besonders, seit sie Mama ist: "Gemeinsam mit meiner Tochter einen Brief ans Christkind zu schreiben, ist einfach wunderschön," schwärmt sie.

Die Weihnachtspost hilft auch anderen: Pro Briefpaket wird ein Euro für "Licht ins Dunkel" gespendet. Wer selbst Wünsche oder Weihnachtsgrüße verschicken möchte, hat im Weihnachtspostamt noch bis zum 23. Dezember Gelegenheit dazu.