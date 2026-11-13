Startseite Unterhaltung Leute
Johanna Setzer und Christina
Johanna Setzer und Christina "Mausi" Lugner, die mit ihrer Mama Martha Haidinger vorbeischaute
Leon Moik/Moik Media
Noch vor dem Advent

Promi-Post fürs Christkind: "Mausi" schickt Wünsche ab

Christina "Mausi" Lugner hat ihre Weihnachtspost schon erledigt. Auch andere Promis sind jetzt längst in Festtagsstimmung.
Von Heute Entertainment
13.11.2026, 10:24
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bis zum ersten Advent dauert es noch, Christina "Mausi" Lugner hat aber offenbar schon einen guten Draht zum Christkind. Am Donnerstag, dem 12. November, griff sie in der Wiener Stadthalle zu Stift und Papier: Zur Eröffnung des Weihnachtspostamts machte sie sich gemeinsam mit zahlreichen VIPs bereits an ihre Weihnachtspost.

Auch Maddalena und Adi Hirschal, Julia Jelinek oder Max und Victoria Ortner stimmten sich zwischen den weihnachtlichen Ballonkreationen von Guido Verhoef auf das Christkind ein. Wobei die Ortners in Sachen Weihnachtsstimmung schon einen kleinen Vorsprung hatten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

"Wir sind schon total in Weihnachtsstimmung, hören Mariah Carey und Frank Sinatra und haben auch schon die ersten Christbaumdekorationen besorgt", erzählt Schauspieler Max Ortner. Und auch beim gemütlichen Abend daheim wird nichts dem Zufall überlassen: "Weihnachtspyjamas gehören bei uns natürlich auch dazu, nur die Ugly Christmas Sweater fehlen noch!"

Jetzt lesen: Alles neu! Mausi Lugner hat Beauty-Marathon hinter sich

Schauspielerin Maddalena Hirschal genießt den Weihnachtszauber besonders, seit sie Mama ist: "Gemeinsam mit meiner Tochter einen Brief ans Christkind zu schreiben, ist einfach wunderschön," schwärmt sie.

Die Weihnachtspost hilft auch anderen: Pro Briefpaket wird ein Euro für "Licht ins Dunkel" gespendet. Wer selbst Wünsche oder Weihnachtsgrüße verschicken möchte, hat im Weihnachtspostamt noch bis zum 23. Dezember Gelegenheit dazu.

red, 13.11.2026, 10:24
Mehr zum Thema
Christkind Licht ins Dunkel Weihnachten Maddalena Hirschal

Weiterlesen

Weitere Storys
Johanna Setzer November Advent
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote