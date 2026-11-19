i Kris Jenner spricht in "The Kardashians" offen über Schönheitsbehandlungen. REUTERS/Daniel Cole "Perfekt und süß machen" Im Intimbereich! Kris Jenner offenbart Beauty-Eingriff Nach ihrem Facelift spricht Kris Jenner über ihre nächste Beauty-Behandlung. In "The Kardashians" plaudert sie ganz offen darüber. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 16:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kris Jenner (71) nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um ihre Schönheits-Op geht. In der neuen Folge von "The Kardashians" hat die 71-Jährige verraten, welche Behandlung als Nächstes ansteht. Beim Mittagessen mit ihrer besten Freundin Shelli Azoff erzählt die Momagerin, dass sie sich im Intimbereich lasern lässt.

Jenner nennt es eine "Mona-Lisa-Behandlung" und erklärt: "Ein Laser in deiner Vagina, der sie richtig perfekt und süß macht". Neu ist das für sie nicht, sie habe das schon einmal machen lassen, und das Ergebnis sei großartig gewesen. Ihr Rat an die Freundin: "Gönn dir auch mal was, um Himmels willen."

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Mehr als nur Beauty

Was Jenner als reine Schönheitsbehandlung abtut, wird medizinisch vor allem gegen Beschwerden in den Wechseljahren eingesetzt. Der Laser soll das Gewebe anregen, sich zu erneuern, und kann etwa gegen Trockenheit helfen.

Bei Kris kommt das nicht von ungefähr: 2024 hatten Ärzte einen Tumor an ihrem Eierstock entdeckt, daraufhin ließ sie sich operieren. Über ihre Eingriffe spricht sie ohnehin gern offen. Für ihren 70. Geburtstag ließ sie sich ein viel beachtetes Facelift machen, ihr zweites nach 15 Jahren.

"Es war Zeit für eine Auffrischung", erklärte sie damals der "Vogue Arabia". Sie wolle einfach die "beste Version" ihrer selbst sein.