i Henning Baum ist auf einem Sonderheft vom "Playboy" halbnackt zu sehen. IMAGO/Future Image; "Playboy"/Elena Zaucke Schauspieler zeigt Muskeln Nackter Mann am Cover! ER zieht sich für "Playboy" aus Henning Baum zeigt sich jetzt oben ohne auf dem "Playboy"-Cover und bringt damit seine weiblichen Fans ordentlich ins Schwärmen. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 16:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dass sich Frauen für den "Playboy" ausziehen, ist längst nichts Neues – etliche Promi-Damen haben es bereits vorgemacht. Diesmal übernimmt allerdings ein Mann die Hauptrolle: Schauspieler Henning Baum (54) präsentiert sich auf dem Cover der Sonderausgabe "How to be a Man" oben ohne und zeigt dabei seine durchtrainierte Figur.

Die Ausgabe widmet sich unter anderem dem Thema Männlichkeit und bietet Tipps rund um Stil, Auftreten und Lebensart. Im dazugehörigen Interview spricht Baum über die Krise männlicher Identität, fragwürdige Rollenbilder sowie über Humor, Freundschaft und innere Gelassenheit. "Die Lappen sollen andere spielen", lautet dabei sein selbstbewusstes Motto.

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"Playboy"-Chefredakteur Florian Boitin bezeichnet den Schauspieler auf Instagram als "Ein Mann wie ein Baum" und verweist auf eine Umfrage, in der Baum zum männlichsten Promi Deutschlands gewählt wurde. Bekannt ist er unter anderem aus "Der letzte Bulle", "Götz von Berlichingen", "König von Palma" und als Lukas der Lokomotivführer.

Weibliche Fans schwärmen

Auch abseits der Schauspielerei zeigt Baum regelmäßig, wie viel Zeit er in seinen Körper investiert. Auf Instagram teilt der 54-Jährige Trainingsvideos, macht Übungen vor und motiviert seine Follower, selbst sportlich aktiv zu werden.

Sein neues Cover kommt vor allem bei weiblichen Fans bestens an, obwohl die ja eigentlich gar nicht die Zielgruppe des Magazins sind: Unter dem Posting sammeln sich zahlreiche Herzchen, Flammen und Komplimente. "Ich glaube, ich werde mir zum ersten Mal die Zeitung kaufen?!", schreibt eine Userin.

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Eine andere fragt augenzwinkernd: "Wie erklären ich den Kauf der Zeitschrift meinem Mann???" Die Reaktionen fallen jedenfalls auffällig weiblich aus – und lassen vermuten, dass eine "Playboy"-Version speziell für Frauen durchaus ihre Abnehmerinnen finden könnte.

Die "PLAYBOY"-Sonderedition "How to be a Man" mit Henning Baum ist ab 19. November 2026 im Handel erhältlich. Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/stories/henning-baum-interview-staerke-maennlichkeit