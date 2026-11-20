i Phil Spector APA-Images / EPA / Brendan Mcdermid Tötete Schauspielerin "Habe jemanden getötet!" – Musiklegende wird zum Mörder Er arbeitete mit den Beatles, doch sein Leben endete hinter Gittern. Am 20. November 2003 wurde Musikproduzent Phil Spector wegen Mordes angeklagt. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 06:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er war einer der einflussreichsten Musikproduzenten aller Zeiten. Doch am 20. November 2003 nahm das Leben von Phil Spector eine dramatische Wendung. Der damals 63-Jährige wurde offiziell wegen Mordes an der Schauspielerin Lana Clarkson angeklagt.

Die 40-Jährige war bereits am 3. Februar 2003 tot in Spectors luxuriöser Villa im kalifornischen Alhambra gefunden worden. Sie hatte eine tödliche Schussverletzung im Mund erlitten. Nur wenige Stunden zuvor hatte sie den Musikproduzenten in einem Nachtclub kennengelernt.

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Chauffer sagte aus

Besonders erschütternd war die Aussage von Spectors Chauffeur. Dieser berichtete den Ermittlern, sein Arbeitgeber sei nach dem tödlichen Schuss mit einer Waffe in der Hand aus dem Haus gekommen und habe gesagt: "Ich glaube, ich habe jemanden getötet."

Spector selbst bestritt die Tat. Er behauptete, Clarkson habe sich selbst erschossen. Doch die Ermittler kamen zu einem anderen Ergebnis.

Der Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen. Schließlich hatte Spector mit seiner revolutionären "Wall of Sound"-Produktionstechnik die Popmusik geprägt. Er arbeitete mit Stars wie John Lennon, den Beatles, den Ronettes und den Ramones zusammen.

Nach einem ersten Prozess ohne einstimmiges Urteil wurde Spector 2009 schließlich wegen Mordes zweiten Grades schuldig gesprochen. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von 19 Jahren bis lebenslänglich.

Damit endete eine der außergewöhnlichsten Karrieren der Musikgeschichte im Gefängnis. Am 16. Jänner 2021 starb Phil Spector im Alter von 81 Jahren während seiner Haft.