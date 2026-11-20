i Robbie Williams. REUTERS/Lee Smith Schaffte sonst niemand 1,6 Millionen Tickets! Robbie stellte Weltrekord auf Vor 21 Jahren sorgte Robbie Williams für einen historischen Ansturm auf seine Konzerte. Innerhalb von 24 Stunden verkaufte er 1,6 Millionen Tickets. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 07:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So etwas hatte die Musikwelt noch nicht gesehen! Als Robbie Williams im November 2005 den Vorverkauf für seine große "Close Encounters"-Welttournee startete, brach ein regelrechter Ausnahmezustand aus. Millionen Fans wollten den ehemaligen Take-That-Star live erleben.

Am 19. November 2005 gingen innerhalb von nur 24 Stunden unglaubliche 1,6 Millionen Konzertkarten über den Ladentisch. Der geschätzte Gesamtwert: rund 80 Millionen britische Pfund!

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Höhepunkt der Karriere

Damit sicherte sich Williams einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Den bisherigen Bestwert hatte die US-Boyband *NSYNC gehalten, die im Jahr 2000 rund eine Million Tickets an einem einzigen Tag verkauft hatte.

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Besonders verrückt: Allein für seine Konzerte in Amsterdam waren die Karten innerhalb von 89 Minuten vergriffen. In München harrten Tausende Fans in der Kälte aus, um eines der begehrten Tickets zu ergattern.

Robbie Williams befand sich damals auf dem Höhepunkt seiner Solokarriere. Mit Hits wie "Angels", "Feel" und "Let Me Entertain You" hatte er sich längst vom einstigen Boyband-Mitglied zum internationalen Superstar entwickelt.

Seine Tournee 2006 wurde schließlich zu einem gigantischen Erfolg und lockte weltweit rund drei Millionen Besucher an.

21 Jahre später bleibt der Rekordverkauf ein beeindruckendes Kapitel seiner Karriere.