i Jon Hamm und Anna Osceola zeigten den Babybauch erstmals bei den Emmys im September. REUTERS/Danny Moloshok Jon Hamm Mit 55! "Mad Men"-Star ist erstmals Papa geworden Jon Hamm und Ehefrau Anna Osceola sind Eltern eines Sohnes. Vor der Geburt hatte der Schauspieler offen über seine Gefühle gesprochen. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großes Babyglück in Hollywood: Jon Hamm (55) ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Ehefrau, die Schauspielerin Anna Osceola (38), hat einen Sohn zur Welt gebracht. Das berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf eine Quelle. Offiziell bestätigt hat das Paar die Geburt bisher nicht, auch der Name des Kleinen ist nicht bekannt.

Die Schwangerschaft war im August bekannt geworden, als Osceola bei einem Strandurlaub in den Hamptons ihren Babybauch zeigte. Bei den Emmys im September präsentierten die beiden die Rundung dann ganz offiziell auf dem roten Teppich.

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"Sehr aufgeregt und zutiefst verängstigt"

Wenig später sprach Hamm in der US-Talkshow von Seth Meyers erstmals über sein Vaterglück. "Wir bekommen ein Baby!", verkündete er, und gab zu, gleichzeitig "sehr aufgeregt und zutiefst verängstigt" zu sein.

Dass er mit Mitte 50 Vater wird, war ihm durchaus bewusst. "Es ist mir nicht entgangen, dass ich 53 bin", sagte er bereits 2024 in einem Interview. Wegen der Scheidung seiner Eltern habe er die Ehe lange nicht als etwas für sich gesehen. Erst mit Osceola habe sich das geändert.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2014 am Set von "Mad Men", wo Osceola in der letzten Folge eine kleine Rolle spielte. Ein Paar wurden sie erst Jahre später, im Juni 2023 gaben sie sich in Kalifornien das Jawort.