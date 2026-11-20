i Manuel Neuer hat sich erst vor Kurzem von seiner Frau getrennt. APA-Images / EXPA / Hasan Bratic Kurz nach Trennung Hat Neuer schon eine Neue? Fußballer mit Frau gesichtet Kurz nach dem Ehe-Aus mit Anika soll Manuel Neuer in Brasilien mit einer Unbekannten unterwegs gewesen sein. Ein Video macht die Runde. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 12:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Bayern-Torhüter Manuel Neuer (40) und seine Frau Anika Neuer (26) getrennt haben, nur Wochen nach der Geburt ihres zweiten Sohnes. Jetzt sorgt ein Video in sozialen Netzwerken für Spekulationen. Es soll den Fußballstar in Brasilien zeigen, an seiner Seite eine junge Frau.

Entstanden sein soll die Aufnahme in Armação dos Búzios, einem exklusiven Urlaubsort rund 170 Kilometer nordöstlich von Rio de Janeiro. Zu sehen ist ein Mann, der Neuer sehr ähnlich sieht, gemeinsam mit einer dunkelhaarigen Frau beim Besuch einer Fastfood-Kette. Beide tragen die gleichen Baseballkappen. Später fahren sie zusammen auf einem Motorroller davon, er am Lenker, sie hält sich an seinen Schultern fest.

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In Brasilien wird das Video eifrig diskutiert. "Das ist nicht Anika, sie ist blond", schreibt ein User. Ein anderer fragt: "Warum ist er in Brasilien und wer ist das Mädchen?" Wer die Frau ist, ist völlig unklar. Neuer selbst hat sich bisher nicht geäußert.

Pikant ist der Zeitpunkt nicht nur wegen der Trennung: Eigentlich ist der Torhüter an einer Sehne verletzt und befindet sich in der Reha. Anika lebt laut "Bunte" vorerst weiter mit den beiden Kindern im gemeinsamen Haus am Tegernsee.