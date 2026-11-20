i Bekommt Bill Kaulitz jetzt Ärger? IMAGO/PIC ONE "Erheblicher Angriff" Rechtliche Schritte! Stadt will Bill Kaulitz verklagen Bei seinem Konzert in Leipzig legt sich Bill Kaulitz mit der Stadt an. Jetzt könnte der öffentliche Ärger für den "Tokio Hotel"-Star Folgen haben. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Konzertabend mit 10.000 Fans hat für Bill Kaulitz ein unerwartetes Nachspiel. Weil der "Tokio Hotel"-Sänger seinem Ärger über verbotene Pyro-Effekte öffentlich Luft machte und dabei einen Stadtmitarbeiter namentlich auf der Bühne nannte, prüft Leipzig nun rechtliche Konsequenzen.

Wie "promiflash.de" berichtet, wertet die Stadt den Vorfall als "erheblichen Angriff auf die Mitarbeiter". Allerdings stellt die Verwaltung klar, dass keineswegs sämtliche Pyrotechnik untersagt war: Ein pyrotechnischer "Wasserfall" und ein Knalleffekt waren genehmigt. Nicht erlaubt waren hingegen ein Feuerwerk in Bills Hand sowie ein sprühender Effekt an der Gitarre seines Zwillingsbruders Tom. Bill bezeichnete Leipzig daraufhin als Ort für eine "schlechtere Show" und forderte das Publikum beim Konzert am vergangenen Freitag sogar auf, den zuständigen Mitarbeiter auszubuhen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Um andere zu ärgern"

Auch nach dem Auftritt war die Angelegenheit für die Kaulitz-Brüder offenbar noch nicht erledigt. Ein Instagram-Reel, in dem Bill den Verwaltungsmitarbeiter öffentlich anprangerte, verschwand zwar inzwischen vom offiziellen "Tokio Hotel"-Account, wird aber auf Fanseiten weiterhin verbreitet.

Im Podcast "Kaulitz Hills" legten die Zwillinge anschließend nach: Tom behauptete, dass Künstler wegen des Mitarbeiters nicht mehr in der Halle auftreten wollen. Bill wiederum warf dem Mann vor, "seinen Job offenbar übernommen, um andere zu ärgern".

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Ob der Sänger wegen seines Auftritts gegenüber dem Mitarbeiter tatsächlich mit rechtlichen Folgen rechnen muss, ist noch offen. Eine Stellungnahme von Bill zu den möglichen Konsequenzen gibt es bislang nicht.