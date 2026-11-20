i Helene Fischer zeigt schon jetzt, was uns zu Weihnachten erwarten wird. YouTube/Helene Fischer/ORF Das war nicht geplant 1 Monat davor! Helenes ORF-Show plötzlich schon im Netz Helene Fischer überrascht ihre Fans gleich doppelt: Ihr neuer Song ist früher da und auch erste Szenen ihrer Weihnachtsshow sind schon online. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 12:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte Helene Fischers neuer Song "Was hast du mit mir gemacht?" erst am 4. Dezember gemeinsam mit ihrem neuen Album "Wir" erscheinen. Doch ein vorab veröffentlichter Ausschnitt kam bei den Fans offenbar dermaßen gut an, dass der Titel schon Wochen vor dem offiziellen Release viral ging.

Auf TikTok und Co. machten zahlreiche User Videos mit dem Song, weshalb die Schlagerqueen ihre Pläne kurzerhand über den Haufen warf und den Hit bereits jetzt veröffentlichte. Und offenbar bleibt es nicht bei dieser vorgezogenen Premiere: Auch Teile ihrer Weihnachtsshow sind nun schon früher zu sehen als gedacht!

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Plötzlich auch ORF-Clip im Netz

Die "Helene Fischer Show" wurde bereits vorab aufgezeichnet und soll eigentlich erst am 25. Dezember im ORF ausgestrahlt werden. Doch auf YouTube ist jetzt schon ein Clip daraus zu sehen – inklusive der coolen Performance ihres neuen Songs.

Dabei zeigt sich Helene als echte Disco-Queen: In einem sexy Outfit, umgeben von zahlreichen Tänzern und grellen Neon-Lichtern, legt sie wieder einmal eine aufwendige Choreografie hin. Auch ihre neue Frisur bekommen die Fans zu sehen: Die Sängerin trägt jetzt einen schulterlangen Bob. Der frühe Einblick dürfte die Vorfreude auf die Weihnachtsshow weiter anheizen.

Und nachdem ihr neuer Song auf Social Media vor allem bei jugendlichen Usern durch die Decke geht, könnte Helene heuer womöglich auch eine ganz neue Zielgruppe vor die Fernseher locken.