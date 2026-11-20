i Kim Hnizdo gewann 2016 "Germany’s Next Topmodel". APA-Images / Action Press / AEDT Flirt mit Coldplay-Star Liebes-Aus bei GNTM-Siegerin sorgt für Gerüchte Kim Hnizdo hat sich von ihrem Freund getrennt. Und plötzlich ist eine alte Geschichte mit Coldplay-Star Chris Martin wieder Thema. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 12:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Liebes-Aus bei Kim Hnizdo (30): Die "Germany’s Next Topmodel"-Siegerin von 2016 ist wieder Single. Nach dreieinhalb Jahren hat sie sich von Unternehmer Lior Beno Rosen (30) getrennt, wie die "Bild" berichtet. Den Schlussstrich soll Hnizdo selbst gezogen haben. "Nach einem gemeinsamen Griechenlandurlaub war endgültig alles vorbei", zitiert die Zeitung eine Bekannte.

Dabei sah es vor wenigen Monaten noch nach einer gemeinsamen Zukunft aus. Im April feierte Hnizdo ihren 30. Geburtstag mit einer glamourösen Party in Frankfurt, Rosen war an ihrer Seite. "Zum ersten Mal steht ein Mann wirklich an erster Stelle", schwärmte sie damals. Auch über Familienplanung hatte das Paar offenbar gesprochen. Inzwischen sind die gemeinsamen Fotos von ihrem Instagram-Account verschwunden.

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Es funkte mit Coldplay-Star

Mit der Trennung rückt eine alte Geschichte wieder in den Fokus: Coldplay-Frontmann Chris Martin (49). Die beiden hatten sich 2022 bei einer Aftershow-Party in einem Frankfurter Hotel kennengelernt. Laut "Bild" sollen sie sich damals nähergekommen sein. Als Hnizdo 2024 bei einem Coldplay-Konzert in München backstage auftauchte, wurde erneut getuschelt. Sie selbst dementierte damals, dass zwischen ihr und Martin etwas laufe.

Rosen, der in der Luxusuhrenbranche tätig ist, hatte Hnizdo erst im Frühjahr 2025 erstmals auf dem roten Teppich präsentiert. Zuvor hielt sie die Beziehung weitgehend privat, wohl auch, weil ihre Liebe zu Alexander "Honey" Keen 2016 vor laufenden GNTM-Kameras zerbrochen war.