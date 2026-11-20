i Joko und Klaas haben im TV Geld verschenkt. ProSieben Lieferant, Reinigungskraft Hohes Trinkgeld! Joko & Klaas verschenken Tausende Euro Joko und Klaas lassen die Kasse klingeln! Bei einer ungewöhnlichen Spielshow gab es für vier Alltagshelden jeweils 1.000 Euro zu gewinnen. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 13:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) machten aus ihren 15 Minuten gewonnener Sendezeit bei ProSieben eine besondere Überraschung. Nachdem sie am Mittwoch bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen hatten, verwandelten sie das Gelände ihrer Produktionsfirma am Donnerstag kurzerhand in ein Spiele-Studio.

Bei "Trinkgeld – Die Show" traten vier Lieferanten und Dienstleister an, die zunächst jeweils 100 Euro sicher erhielten und mit kleinen Herausforderungen weitere 1.000 Euro gewinnen konnten.

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"Davon kann ich meine Studiengebühren bezahlen"

Ein Essensbote musste zwei verkleidete Kollegen im Kaktus- und Teddy-Kostüm aufspüren, eine Reinigungskraft durfte sich bei einer Wrestling-Challenge beweisen. Nachdem sie richtig eingeschätzt hatte, ob zwei Wrestler einen Tisch und einen Karton zerstören können, jubelte sie: "Davon kann ich meine Studiengebühren bezahlen".

Ein weiterer Lieferant musste unter zehn Gegenständen einen frittierten Sportschuh erkennen. Nach zwei Fehlversuchen und etwas Unterstützung von Joko und Klaas gelang ihm das schließlich. Der vierte Kandidat, ein Taxifahrer, sollte erraten, welchen Song Kult-Kollegin Sabine gesungen hatte.

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Wie "TAG24" berichtet, meisterten alle vier ihre Aufgaben und durften sich über das Geld freuen. Zum Abschluss appellierten die Entertainer an die Zuschauer, im Alltag großzügiger Trinkgeld zu geben. Schließlich gebe es Menschen, die sich darüber freuen, betonte Klaas.