i In einer neuen Doku spricht "Tokio Hotel" über ihren Aufstieg. IMAGO/Avalon.red Band sagt in neuer Doku alles "Hatten Angst um unser Leben" – "Tokio Hotel" packt aus Der Ruhm hatte für Tokio Hotel einen hohen Preis: In einer neuen Doku erzählen die Musiker von Todesangst, Bedrohungen und schweren Zeiten. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Erfolg kam über Nacht, doch für die vier Jungs von Tokio Hotel wurde der Traum vom Musikbusiness zeitweise zum Albtraum. Als Bill und Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer 2005 mit "Durch den Monsun" durchstarteten, waren sie plötzlich überall bekannt. Was hinter den Kulissen passierte, war allerdings alles andere als glamourös. In der dreiteiligen ZDF-Doku "Tokio Hotel – Gegen alle Regeln" sprechen die Musiker jetzt über massive Bedrohungen und ihre Angst um das eigene Leben.

"Überall, wo wir hingekommen sind, war Ausnahmezustand. Wir hatten einfach Schiss, wir hatten teilweise wirklich Angst um unser Leben", erzählt Tom laut "tag24.de". "Weil wenn die uns zu greifen kriegen, reißen die uns auseinander."

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Ihr damaliger Security-Chef berichtet sogar von beinahe täglichen Gefahren: Messer, Steine und Säure sollen als Waffen gegen die Band gedroht haben. Für Georg Listing war die Situation derart beängstigend, dass er sich bereits von seiner Mutter verabschiedete: "Ich habe mich damals schon von meiner Mutter verabschiedet."

Heftige Anfeindungen

Auch für Bill Kaulitz brachte der frühe Ruhm persönliche Belastungen mit sich. Als queerer Jugendlicher wurde er immer wieder beschimpft und wusste mit der plötzlichen Aufmerksamkeit kaum umzugehen.

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"Da wurde scheiß Schwuchtel gerufen", erinnert sich der Sänger. "Ich war wahnsinnig überfordert, ich war ja noch ein Kind!" Gleichzeitig gab es offenbar strenge Vorgaben aus dem Umfeld der Band: Die Produzenten wollten verhindern, dass die Teenie-Idole öffentlich über ihre Beziehungen oder Sexualität sprechen.

Bill erklärt: "Das waren die Mechanismen, dass bloß die ganzen Teenager-Mädchen in uns verliebt bleiben, keiner durfte offiziell eine Freundin haben." Wie sehr die vier Magdeburger damals unter dem enormen Druck standen, zeigt die neue Doku in drei Teilen. "Tokio Hotel – Gegen alle Regeln" läuft am 1. Dezember im ZDF und ist bereits in der Mediathek abrufbar.