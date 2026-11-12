i Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer (v.l.) wollen selbst bestimmen, welche Fotos von ihnen veröffentlicht werden. IMAGO/Future Image Star-Allüren? Tokio Hotel im Anflug: Diese Regel ärgert Fotografen Wer am 15. November bei Tokio Hotel fotografieren will, muss eine Bedingung erfüllen: Die Kaulitz-Brüder bestimmen selbst, welche Bilder erscheinen. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 13:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 15. November spielen Tokio Hotel in der Wiener Stadthalle. Bei ihren Konzerten gelten für Pressefotografen jedoch strenge Regeln. Bill und Tom Kaulitz (beide 37) haben eine ungewöhnliche Bedingung aufgestellt, die nicht jedem schmeckt. "Die dürfen nur kommen, wenn wir die Bildauswahl treffen", erklärt Bill in im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

Das bedeutet: Die Musiker und ihr Management schauen sich die Aufnahmen an und entscheiden, welche veröffentlicht werden dürfen. "Da regen sich aber viele drüber auf", erzählt Tom. Viel Verständnis hat er dafür allerdings nicht: "Ist mir auch egal, dann braucht der ja nicht kommen."

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Unvorteilhafte Fotos als Grund

Doch warum bestehen die Zwillinge auf dieser Regel? Laut den Musikern liegt der Grund in den Fotos selbst. Tom bekommt von seinem Manager regelmäßig Aufnahmen, auf denen die beiden alles andere als vorteilhaft aussehen.

Die Zwillinge vermuten dahinter teilweise sogar Absicht. "Was machst du da für einen Filter drauf? Weil so sehe ich nicht aus", ärgert sich Bill über manche Bilder. Tom kritisiert vor allem die Beleuchtung und Kontraste.

"Teilweise sehe ich auf den Bildern 100 Jahre älter aus", beklagt sich Bill. Sogar sein Make-up-Artist habe sich über die Aufnahmen gewundert und ihm versichert, dass er in Wirklichkeit ganz anders aussehe.

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Trotzdem würden solche Fotos immer wieder zur Auswahl eingereicht. Freigeben wollen die Zwillinge diese Bilder aber keinesfalls. "Machen wir natürlich nicht", stellt Bill klar. Bei Tokio Hotel haben die Musiker selbst das letzte Wort, wenn es um ihre Konzertfotos geht.