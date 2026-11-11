i Heidi Klum soll ihren Mann Tom Kaulitz (l.) und ihren Schwager Bill (r.) im Rahmen der Tokio-Hotel-Tournee nach Wien begleiten. Imago Konzert in der Stadthalle Heidi Klum im Anflug! Jetzt darf Wien hoffen Im Rahmen ihrer "Arena Tour" rocken Bill und Tom Kaulitz mit Tokio Hotel am 15. November Wien. Mit dabei war in den letzten Tagen auch Heidi Klum. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 15:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer erfolgreichen Tour durch Nord- und Südamerika legen Tokio Hotel noch einmal ordentlich nach: Mit ihrer "Arena Tour 2026" wollen Bill und Tom Kaulitz gemeinsam mit Gustav Schäfer und Georg Listing neue Maßstäbe setzen. Und auch eine berühmte Begleiterin sorgt für Aufsehen: Heidi Klum!

Die Model-Mama begleitet ihren Ehemann Tom und seine Band derzeit auf Tour. In Zürich war sie am 10. November schon dabei, am 11. November wird sie dann in Mailand auf der VIP-Tribüne mitsingen. Nach Leipzig am 13. November wird sie wohl auch beim Wien-Konzert in der Stadthalle am 15. November dabei sein.

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Schmuse-Fotos von unterwegs

Auf Instagram teilt die 53-Jährige fleißig Schnappschüsse von der Reise, etwa Kuss- und Kuschel-Bilder aus dem Privatjet am Weg von Zürich nach Milano. Für die Fans wäre es jedenfalls eine besondere Überraschung, wenn Heidi ihrem Tom auch in Österreich die Daumen drückt. Die beiden sind seit 2019 verheiratet und zeigen sich immer wieder verliebt bei öffentlichen Auftritten.

Nach ihrer gigantischen Halloween-Party hat sich die 53-Jährige inzwischen erholt und genießt nun die gemeinsame Zeit mit ihrem Mann und Schwager.

"Bisher größtes Live-Erlebnis"

"Diese Tour wird unser bisher größtes Live-Erlebnis", kündigte die Band voller Vorfreude an. "Wir haben in den letzten Jahren unvergessliche Konzerte gespielt, aber diesmal heben wir alles auf ein neues Level. Das Bühnenbild, die Produktion und die Setlist – alles wird außergewöhnlich!", so das Versprechen vor dem ausverkauften Wien-Gig.

Fans dürfen sich also nicht nur auf die größten Hits der Band freuen, sondern auch auf eine aufwendige Bühnenshow. Mit Songs wie "Durch den Monsun" und "White Lies" haben sich Tokio Hotel längst international einen Namen gemacht. Wie die Band ankündigte, wird im Sommer 2027 dann wieder durch Europa getourt: Startschuss für "Summer Encore" ist am 7. Juli in Athen.