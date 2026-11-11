i Anne-Sophie Mutter imago images/ITAR-TASS Jubiläum für Weltstar Anne-Sophie Mutter spricht über Tod ihres Mannes Seit 50 Jahren steht die Star-Geigerin auf der Bühne, u.a. vom Wiener Musikverein. Am 16. Dezember bringt der Weltstar das Haus zum Strahlen. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie zählt zu den größten Geigerinnen der Welt und begeistert seit einem halben Jahrhundert ihr Publikum: Anne-Sophie Mutter feiert heuer ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Im Gespräch mit dem Wiener Musikverein blickt die deutsche Ausnahmekünstlerin auf eine außergewöhnliche Karriere zurück, erzählt von persönlichen Schicksalsschlägen und verrät, warum Wien für sie einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen hat.

Dass sie einmal zu den bedeutendsten Musikerinnen der Welt gehören würde, war für sie keineswegs selbstverständlich. Besonders die Begegnung mit Stardirigent Herbert von Karajan hat ihr Leben verändert.

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Schwerer Schicksalsschlag

Dabei wusste Mutter schon als kleines Mädchen, wohin ihr Weg führen sollte. Mit fünfeinhalb Jahren begann sie zu spielen. "Die Geige auf der Schulter zu spüren, war wie eine Wiederbegegnung", erzählt sie. Schon damals stand für sie fest: Sie wollte Geigerin werden.

Doch auch eine Weltkarriere schützt nicht vor schweren Schicksalsschlägen. Manche Werke haben für die Musikerin eine besonders emotionale Bedeutung, wie etwa Krzysztof Pendereckis zweites Violinkonzert "Metamorphosen". "Ich bekam die Partitur 1994, als mein Mann bereits an Lungenkrebs erkrankt war. Sie hat mich durch diese schwere Phase bis kurz vor seinem Tod begleitet.".

Überhaupt versucht die 63-Jährige, ihr Privatleben möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. "Ich selbst bin ein sehr privater Mensch und habe persönliche Krisen und Katastrophen stets aus dem Rampenlicht herausgehalten", betont sie.

Fast 50 Jahre im Wiener Musikverein

Eine ganz besondere Beziehung verbindet die Musikerin mit Wien. Seit 1978 tritt sie im Goldenen Saal des Musikvereins auf. Für Mutter ist dieser Konzertsaal weit mehr als nur eine Bühne. "Der Goldene Saal ist für mich der Idealzustand. Ich spiele hier mit meiner Stradivari gewissermaßen in einer Stradivari", schwärmt sie. Am 16. Dezember wird sie im Großen Saal für einen unvergesslichen Abend sorgen.

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Auch abseits der Konzerte hat die österreichische Bundeshauptstadt für sie viel zu bieten. Besonders die Parks, die Museen und die musikalische Geschichte der Stadt haben es ihr angetan. Die Spuren von Beethoven und Mozart sowie die historischen Handschriften in der Nationalbibliothek bezeichnet sie als etwas ganz Besonderes.