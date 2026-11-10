i Sänger Billy Joel gab am 1. Juni 2023 in New York, USA, das Ende seiner regelmäßigen Konzertreihe im Madison Square Garden bekannt. REUTERS/Brendan McDermid Musikikone meldet sich zurück Nach Hirn-OP: Billy Joel überrascht mit Comeback Nach einer Hirnoperation meldet sich Musiklegende Billy Joel (77) zurück. Im Dezember will der "Piano Man" wieder auf der Bühne stehen. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 16:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Nachricht lässt Fan-Herzen höherschlagen. Nach schweren gesundheitlichen Problemen und einer Hirnoperation wagt Musiklegende Billy Joel (77) sein Bühnen-Comeback. Am 14. Dezember will der "Piano Man" an der Florida Atlantic University in Boca Raton wieder vor Publikum auftreten.

Unter dem Titel "Billy Joel: Ein Abend mit Fragen und Antworten ... und ein bisschen Musik" soll der Sänger nicht nur plaudern, sondern auch musikalisch für Stimmung sorgen. Einen kleinen Überraschungsauftritt hatte er bereits im Jänner bei einer Coverband in Florida hingelegt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hirnoperation brachte Besserung

Im Mai 2025 hatte Joel seine Fans mit einer erschütternden Diagnose geschockt. Der Sänger leidet an einem sogenannten Normaldruckhydrozephalus. Dabei sammelt sich Nervenwasser in den Hirnkammern an, was unter anderem Gleichgewicht und Gedächtnis beeinträchtigen kann.

Alle geplanten Konzerte mussten damals abgesagt werden. Im September 2026 machte der Musiker schließlich öffentlich, dass er sich einer Hirnoperation unterzogen hatte.

Der Eingriff zeigte offenbar Wirkung. "Mein Gedächtnis wurde besser, mein Gleichgewicht wurde ein bisschen besser, meine Funktionsfähigkeit wurde besser", erzählte er dem Radiosender "SiriusXM".

"Ich gehe nirgendwohin"

Seinen Fans schickte der 77-Jährige auch gleich eine beruhigende Botschaft: "Mir geht es gut. Ich möchte, dass die Leute wissen: Macht euch keine Sorgen um mich. Ich gehe nirgendwohin. Ich bin immer noch hier."

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings: Tickets für das Comeback im Dezember gibt es ausschließlich für Studierende der Florida Atlantic University.

Für alle anderen Fans heißt es vorerst weiter warten. Doch eines ist klar: Der "Piano Man" hat noch lange nicht genug von der Bühne.